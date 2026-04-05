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केरल में अवैध पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट, दो की मौत, चार घायल

पुलिस को घटनास्थल पर गैर-कानूनी पटाखों का बड़ा जखीरा मिला. उसे निष्क्रिय कर दिया गया.

MASSIVE BLAST KOZHIKODE
केरल में अवैध पटाखा फैक्टरी भीषण विस्फोट के बाद का दृश्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 5, 2026 at 11:58 AM IST

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कोझिकोड: कुन्नमंगलम के पास मेले कुरिक्कथुर में एक गैर-कानूनी पटाखा बनाने वाली यूनिट में हुए भयानक धमाके में दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए. यह धमाका कल देर रात (4 अप्रैल) पडिंजारे कुझिमायिल में बेबी नाम के एक व्यक्ति के घर में हुआ. सिटी पुलिस कमिश्नर मेरिन जोसेफ ने कन्फर्म किया कि मरने वालों में घर का मालिक राहुल (32) और उसका रिश्तेदार राहुल (24) शामिल हैं.

घटना

खबर है कि धमाका तब हुआ जब पटाखे बनाए जा रहे थे. घायलों में विष्णु और सिनी शामिल हैं, जो घर में किराए पर रह रहे थे. उनका छोटा बच्चा और हिंदिथ नाम का एक रिश्तेदार शामिल हैं. सभी घायलों का अभी कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

धमाका इतना जोरदार थी कि इसकी आवाज एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. धमाके के बाद ही आस-पास के लोगों को पता चला कि रिहायशी इलाके में एक गैर-कानूनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही थी. धमाके से टाइल वाले घर का एक हिस्सा और पास का शेड पूरी तरह से तबाह हो गया. आस-पास के रमानी, बालन और वलसाला के घरों को भी काफी नुकसान हुआ.

यह जगह बहुत भयानक बताई गई. मरने वालों के शरीर के हिस्से पास के आंगनों और खेतों से मिले. पूरे इलाके में खून के धब्बे दिख रहे थे. पुलिस ने फायर फोर्स की मदद से मौके पर मिले गैर-कानूनी पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद किया और उसे निष्क्रिय कर दिया.

जांच और गैर-कानूनी काम

ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट सीवी शामजीत ने कहा कि यूनिट बिना लाइसेंस के चल रही थी. उन्होंने बताया कि यह फैक्ट्री मुख्य रूप से 'ओला पादक्कम' (ताड़ के पत्तों के पटाखे) बना रही थी, जिसके लिए अभी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं. उन्होंने घटना की हाई-लेवल जांच की मांग की है. आईजी राजपाल मीणा, सिटी पुलिस कमिश्नर मेरिन जोसेफ, और स्टेट स्पेशल ब्रांच डीप्टी एसपी एन. बिस्वास शुरुआती जांच के लिए साइट पर गए.

उस जगह से पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाला बड़ी मात्रा में कच्चा माल जब्त किया गया. कुन्नमंगलम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आईजी राजपाल मीणा ने कहा कि लाइसेंस की स्थिति को अभी भी ऑफिशियली वेरिफ़ाई किया जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन के पैमाने से लगता है कि यह एक बड़ा गैर-कानूनी काम है.

अधिकारियों को शक है कि आने वाले विशु त्योहार और आम चुनावों की ज़्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे बनाए और चुपके से स्टोर किए जा रहे थे. पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और एक गार्ड तैनात कर दिया है. धमाके का सही कारण पता लगाने और इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को लोकल कम्युनिटी और अधिकारियों से कैसे छिपाया गया, यह जानने के लिए डिटेल में जांच चल रही है.

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