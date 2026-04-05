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केरल में अवैध पटाखा फैक्टरी में भीषण विस्फोट, दो की मौत, चार घायल

केरल में अवैध पटाखा फैक्टरी भीषण विस्फोट के बाद का दृश्य ( ETV Bharat )

कोझिकोड: कुन्नमंगलम के पास मेले कुरिक्कथुर में एक गैर-कानूनी पटाखा बनाने वाली यूनिट में हुए भयानक धमाके में दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए. यह धमाका कल देर रात (4 अप्रैल) पडिंजारे कुझिमायिल में बेबी नाम के एक व्यक्ति के घर में हुआ. सिटी पुलिस कमिश्नर मेरिन जोसेफ ने कन्फर्म किया कि मरने वालों में घर का मालिक राहुल (32) और उसका रिश्तेदार राहुल (24) शामिल हैं. घटना खबर है कि धमाका तब हुआ जब पटाखे बनाए जा रहे थे. घायलों में विष्णु और सिनी शामिल हैं, जो घर में किराए पर रह रहे थे. उनका छोटा बच्चा और हिंदिथ नाम का एक रिश्तेदार शामिल हैं. सभी घायलों का अभी कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. धमाका इतना जोरदार थी कि इसकी आवाज एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. धमाके के बाद ही आस-पास के लोगों को पता चला कि रिहायशी इलाके में एक गैर-कानूनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही थी. धमाके से टाइल वाले घर का एक हिस्सा और पास का शेड पूरी तरह से तबाह हो गया. आस-पास के रमानी, बालन और वलसाला के घरों को भी काफी नुकसान हुआ. यह जगह बहुत भयानक बताई गई. मरने वालों के शरीर के हिस्से पास के आंगनों और खेतों से मिले. पूरे इलाके में खून के धब्बे दिख रहे थे. पुलिस ने फायर फोर्स की मदद से मौके पर मिले गैर-कानूनी पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद किया और उसे निष्क्रिय कर दिया.