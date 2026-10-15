गुजरात: पिता ने पेट्रोल डालकर बेटे को जलाया, अपराध छिपाने के लिए शव को दफनाया
शिकायत मिलने के बाद, पुलिस गांव के श्मशान घाट पहुंची, बच्चे के शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
Published : October 15, 2026 at 2:38 PM IST
वाव-थराद (गुजरात): आमतौर पर, एक पिता अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होता है. पिता को देखते ही बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और पिता अक्सर अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं. लेकिन, गुजरात के वाव-थराद जिले के सुईगाम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है.
यहां एक पिता ने अपने ढाई साल के बेटे पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया. बच्चे की मौत के बाद, पिता ने अपने अपराध और मौत की असली वजह को छिपाने के लिए शव को श्मशान घाट ले जाकर दफना दिया.
सच्चाई तब सामने आई जब आरोपी के चाचा ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस थाने में दर्ज की गई FIR के अनुसार, सुईगाम के रावलवास निवासी अशोक रावल ने 13 अक्टूबर को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच अपने ढाई साल के बेटे नवघन पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी. बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
चाचा ने बताया कि अपनी करतूत और बेटे की मौत का असली कारण छिपाने के लिए, अशोक रावल ने शव को स्थानीय श्मशान घाट में दफना दिया. जब उसके चाचा बाबूभाई रावल को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने भतीजे अशोक रावल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत मिलने के बाद, स्थानीय पुलिस गांव के श्मशान घाट पहुंची, बच्चे के शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
साथ ही, पुलिस ने बेटे की हत्या करने वाले अशोक रावल के खिलाफ BNS की धारा 103(1) (हत्या करने) और धारा 238 (सबूत नष्ट करने) के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक, अशोक रावल ने अपने बेटे की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया है.
जानकारी के अनुसार, अशोक की शादी हिम्मतनगर में हुई थी, हालांकि, उसकी पत्नी काफी समय से अपने मायके में रह रही है. परिणामस्वरूप, अशोक के लिए अपने ढाई साल के बेटे नवघन की देखभाल करना और उसे पालना बहुत मुश्किल हो गया था. बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई और न होने पर, अशोक ने अपने ही संतान को एक बोझ मान लिया और इस वारदात को अंजाम दिया.
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