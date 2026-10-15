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गुजरात: पिता ने पेट्रोल डालकर बेटे को जलाया, अपराध छिपाने के लिए शव को दफनाया

गुजरात: पिता ने अपने बेटे पर पेट्रोल डालकर जलाया, अपराध छिपाने के लिए शव को दफनाया ( ETV Bharat )

वाव-थराद (गुजरात): आमतौर पर, एक पिता अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होता है. पिता को देखते ही बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और पिता अक्सर अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं. लेकिन, गुजरात के वाव-थराद जिले के सुईगाम से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है.

यहां एक पिता ने अपने ढाई साल के बेटे पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया. बच्चे की मौत के बाद, पिता ने अपने अपराध और मौत की असली वजह को छिपाने के लिए शव को श्मशान घाट ले जाकर दफना दिया.

सच्चाई तब सामने आई जब आरोपी के चाचा ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस थाने में दर्ज की गई FIR के अनुसार, सुईगाम के रावलवास निवासी अशोक रावल ने 13 अक्टूबर को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच अपने ढाई साल के बेटे नवघन पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी. बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आरोपी अशोक रावल (ETV Bharat) चाचा ने बताया कि अपनी करतूत और बेटे की मौत का असली कारण छिपाने के लिए, अशोक रावल ने शव को स्थानीय श्मशान घाट में दफना दिया. जब उसके चाचा बाबूभाई रावल को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने भतीजे अशोक रावल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद, स्थानीय पुलिस गांव के श्मशान घाट पहुंची, बच्चे के शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.