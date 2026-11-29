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रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा: रजरप्पा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, 13 की मौत; चार बच्चे और चार महिलाएं शामिल

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ( Etv Bharat )

रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुजू थाना क्षेत्र के पैंकी स्थित बीजेपी कार्यालय के पास श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में चार बच्चे, चार महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं. वही हादसे में एक शख्स के घायल होने की सूचना है, जिसका इलाज रामगढ़ सदर अस्पताल में चल रहा है.

छिन्नमस्तिका मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे सभी