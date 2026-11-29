रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा: रजरप्पा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त, 13 की मौत; चार बच्चे और चार महिलाएं शामिल
रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रद्धालुओं से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई.
Published : November 29, 2026 at 7:11 AM IST
रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुजू थाना क्षेत्र के पैंकी स्थित बीजेपी कार्यालय के पास श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में चार बच्चे, चार महिलाएं और पांच पुरुष शामिल हैं. वही हादसे में एक शख्स के घायल होने की सूचना है, जिसका इलाज रामगढ़ सदर अस्पताल में चल रहा है.
छिन्नमस्तिका मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे सभी
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग बिहार के नालंदा जिले के जांघरो गांव रहने वाले थे. वे धार्मिक आस्था के साथ रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे. इसी दौरान कुजू के पैंकी के पास उनकी गाड़ी भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार लोगों को संभलने तक का मौका तक नहीं मिला.
13 लोगों की मौत की खबर
हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. एक साथ 13 लोगों की मौत की खबर से मृतकों के परिजनों में चीख-पुकार मच गई है. अस्पताल में भी परिजनों और परिचितों की भीड़ जुटने लगी.
घटना की जानकारी मिलने के बाद डीसी, एसपी सहित जिले के तमाम पदाधिकारी घटनास्थल के साथ-साथ सदर अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली. वहीं एसडीपीओ आलोक रंजन ने घटना में मरने वालों की पुष्टि की है.
हादसे में 13 मौतों से दहला रामगढ़!
रामगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं का इतिहास पहले भी बेहद दर्दनाक रहा है. इससे पहले 26 जून 2026 को रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी-बरलौंग के समीप ट्रक और सवारी वाहन की भीषण टक्कर में 8 लोगों की जान चली गई थी. उस हादसे में ताशा पार्टी के सदस्य सवार थे, लगातार हो रहे ऐसे हादसों ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
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