आंध्र प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, 4 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक बेलगाम कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को उड़ा दिया और अनियंत्रत होकर ट्रक से टकरा गई.
Published : April 28, 2026 at 12:39 PM IST
विजयनगरम: आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के पुसापतिरेगा मंडल में पेरापुरम के पास नेशनल हाईवे पर बीती रात को एक भयानक सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
पुलिस का कहना है कि हादसा बहुत तेज रफ़्तार की वजह से हुआ. कार में कुछ दोस्त सवार थे जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर थे. वे श्रीकाकुलम से विशाखापत्तनम जा रहे थे. टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चौथे व्यक्ति ने विजयनगरम गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल (GGH) ले जाते समय दम तोड़ दिया. वहीं कार के परखच्चे उड़ गए.
सड़क किनारे खड़े लोगों को लगी टक्कर
पेरापुरम के पास एक तेज रफ़्तार कार ने दो पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी. वे एक लोकल दुकान से चाय पीने के बाद सड़क पर निकले ही थे. तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. इसके बाद कार चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और कुछ दूर चलकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से से टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में कार में सवार दो लोगों और दो पैदल चलने वालों की मौत हो गई.
जिन दो लोगों को गंभीर चोटें आई उनमें से एक की विजयनगरम के सरकारी हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. इसमें एक कार का ड्राइवर भी शामिल है. जिस व्यक्ति का अभी हॉस्पिटल में गंभीर चोटों के साथ इलाज चल रहा है, वह बोब्बिली का रहने वाला बताया जा रहा है.
पुलिस ने बताया कि शुरुआती पहचान के आधार पर, एक्सीडेंट की जगह पर मरने वालों में से एक विशाखापत्तनम का सिंचाई कॉन्ट्रैक्टर श्रीनिवास था. पता चला कि कार में अमरावती के रहने वाले एक जज के रिश्तेदार भी थे. यह जानकारी मिलने पर डिस्ट्रिक्ट एसपी ए.आर. दामोदर एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचे. एसपी ने सीआई रामकृष्ण और एसआई दुर्गाप्रसाद से बात की. एसपी ने बताया कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से हुआ.
मृतकों की पहचान हुई
पुलिस ने मरने वालों की पहचान विशाखापत्तनम के सिंचाई कॉन्ट्रैक्टर श्रीनिवास राव, बोब्बिली के के. सिम्हाचलम और श्रीकाकुलम जिले के कोटबोम्मली मंडल के गंगुपेटा के सामंतुला रमेश और रामू के तौर पर की.