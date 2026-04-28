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आंध्र प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, 4 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल

आंध्र प्रदेश में भयानक सड़क हादसे के बाद का दृश्य ( ETV Bharat )

विजयनगरम: आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के पुसापतिरेगा मंडल में पेरापुरम के पास नेशनल हाईवे पर बीती रात को एक भयानक सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस का कहना है कि हादसा बहुत तेज रफ़्तार की वजह से हुआ. कार में कुछ दोस्त सवार थे जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर थे. वे श्रीकाकुलम से विशाखापत्तनम जा रहे थे. टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चौथे व्यक्ति ने विजयनगरम गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल (GGH) ले जाते समय दम तोड़ दिया. वहीं कार के परखच्चे उड़ गए. सड़क किनारे खड़े लोगों को लगी टक्कर पेरापुरम के पास एक तेज रफ़्तार कार ने दो पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी. वे एक लोकल दुकान से चाय पीने के बाद सड़क पर निकले ही थे. तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. इसके बाद कार चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और कुछ दूर चलकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से से टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में कार में सवार दो लोगों और दो पैदल चलने वालों की मौत हो गई.