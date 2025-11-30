ETV Bharat / bharat

सूरजपुर में भीषण सड़क दुर्घटना, श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी हादसे का शिकार, 1 की मौत, चार घायल

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है.

Road Accident In Surajpur
सूरजपुर में सड़क हादसे से मातम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 30, 2025 at 9:24 PM IST

2 Min Read
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को सरगुजा संभाग के सूरजपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां श्रद्धालुओं को ले जा रहा एक वाहन हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं.

कैसे हुआ हादसा ?

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दर्शनार्थियों से भरी बोलेरो वाहन के ड्राइवर ने कार से अपना नियंत्रण खो दिया. इस वजह से बोलेरो वाहन पेड़ से जाकर टकरा गया. इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. वाहन में कुल 8 लोग सवार थे. इनमें से 1 की मौत हो गई. चार लोग घायल हैं और तीन लोगों को मामूली चोटें आईं हैं.

मध्यप्रदेश से आ रहे थे श्रद्धालु

बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु मध्यप्रदेश के कुदरगढ़ धाम से दर्शन कर आ रहे थे. इसी दौरान जैसे ही गाड़ी सूरजपुर के ओड़गी थाना क्षेत्र में पहुंची. ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. इस वजह से वाहन पेड़ से जाकर टकरा गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई.

हादसे के बाद मची अफरा तफरी

हादसे के बाद इलाके में ओड़गी थाना क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगो की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़गी में चल रहा है. पुलिस ने इस हादसे को लेकर केस दर्ज कर लिया है. आस पास के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है.

