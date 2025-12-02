ETV Bharat / bharat

यूपी में बड़ा हादसा; बलरामपुर में बस और कंटेनर में टक्कर के बाद लगी आग, 3 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत, कई झुलसे

नेपाली यात्रियों को लेकर सोनौली बॉर्डर से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस, घायलों का लखनऊ, बलरामपुर और बहराइच में अस्पताल में चल रहा इलाज

बलरामपुर में जली बस (Etv Bharat)
बलरामपुर/बहराइचः बलरामपुर में मंगलवार की अलसुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. सोनौली बॉर्डर से दिल्ली जा रही नेपाली यात्रियों से भरी प्राइवेट बस (यूपी 22 एटी 0245) व कंटेनर (यूपी 21 डीटी 5237) में आमने सामने भिड़ंत हो गई. इसके बाद बस विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे आग गई. बस में बैठे तीन नेपाली यात्री जिंदा जल गए और 20 यात्री बुरी तरह झुलस गए. जिन्हें बलरामपुर जिला अस्पताल औऱ बहराइच अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें गंभीर लोगों को लखनऊ रफेर किया गया है.

जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहात क्षेत्र में बलरामपुर गोंडा राजमार्ग पर फुलवरिया बाईपास पर रात करीब 2 बजे सोनौली से दिल्ली जा रही नेपाली यात्रियों से भरी बस कंटेनर से टकरा गई. इसके बाद बस अनियंत्रित होकर बिजली के ट्रांसफार्मर से भिड़ गई और धूं-धूंकर जलने लगी. आग लगते ही चीख-पुकार मच गई. यात्रियों ने शीशे तोड़कर बाहर कूदने लगे. बस में लगी भीषण आग व ब्लास्ट के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ी मौके पर पहुंची और शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला. इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग से बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई है. घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी विपिन जैन एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहित प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया.

नेपाल बॉर्डर से दिल्ली जा रही बस हादसे की शिकार. (ETV Bharat)

जहां पर तीन लोगों को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जबकि करीब 2 लोग घायल हुए हैं. झुलसे लोगों में घान कुमारी, अनिल (16), दिवाकर (43), कृष्ण (58) विष्णु माया (53), रिचा (26) को रेफर किया गया है. जबकि शिव बहादुर 30 शिवांगी (2) पूर्णिमा 28 का जिला अस्पताल के इलाज चल रहा है. जिलाधिकारी विपिन जैन ने बताया कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है. इसके अलावा कुछ लोग मामूली तौर पर जख्मी थे, उन्हें दिल्ली एवं नेपाल के लिए रवाना किया जा रहा है. हादसे में घायल लोगों को ले जाने के लिए वाहन एवं टिकट की व्यवस्था करा दी गई है. जिला प्रशासन नेपाल एवं घायलों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए है.

एसपी विकास कुमार ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के फुलवारिया चौराहे पर बस और ट्रक में टक्कर हो गई थी. संभवतः टैंक फटने के कारण बस में आग लग गई. हालांकि आग लगने स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल पाया है. दो लोगों की डेडबॉडी मिली है. जबकि 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल औऱ जानकारी एकत्रित की जा रही है.

बलरामपुर जिला अस्पताल से पांच लोगों को बहराइच रेफर किया गया है. जिसमे बुटवल निवासी 60 वर्षीय धन कुमारी पत्नी शंकर महतो, 16 वर्षीय अनिल उनके पिता 58 वर्षीय कृष्णा, पुत्र दिल बहादुर 52 वर्षीय मां विष्णु माया हैं. इन्होंने अचानक से आग लगने के बाद किसी तरह बस से कूद कर अपनी जान बचाई. बहराइच मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शिवम मिश्रा ने बताया कि बलरामपुर से पांच लोगों को बहराइच रेफर किया गया था. जिनमें सरस्वती (24) धन कुमारी (60) की हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया है. बाकी अन्य का इलाज भर्ती कर किया जा रहा है. बहराइच अस्पताल में भर्ती दिवाकर ने बताया कि वह पड़ोसी नेपाल के बुटवल न्यूपाले में रहते हैं. वह दोस्त सरस्वती के साथ दिल्ली स्थित पोलैंड एंबेसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे. बस में करीब 60 से 65 लोग सवार थे. कई लोग मौके पर ही खत्म हो गए. 20 से 25 लोग आग लगने से घायल व झुलस गए हैं.

