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बालोतरा में रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 4 भाइयों की मौत, हंगामा

बालोतरा : राजस्थान के बालोतरा जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. जहां रोडवेज बस और कार के बीच भीषण भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. बालोतरा एसपी रमेश कुमार ने बताया कि रोडवेज बस और कार के बीच दुर्घटना हुई है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची है. जांच पड़ताल की जा रही है.

हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग वाहन के अंदर ही फंस गए. मृतक रिश्ते में भाई बताई जा रहे हैं. हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने हादसे की जानकारी जुटाने के साथ ही मृतकों के शवो को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर के जांच शुरू कर दी है. कार में सवार सभी भाई किसी काम से घर से निकले थे. इस दौरान पटौदी के नजदीक अचानक सामने से आ रही रोडवेज बस से टक्कर हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी.