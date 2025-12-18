गाजियाबाद में खौफनाक वारदात! मकान मालकिन की हत्या कर शव के टुकड़े किए, लाल बैग में छुपाया
पुलिस के मुताबिक, किराये मांगने गई थी महिला, किरायेदार दंपति ने मिलकर हत्या कर दी.
Published : December 18, 2025 at 9:36 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 10:07 AM IST
गाजियाबाद/नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन स्थित Aura Chimera सोसाइटी में किराया मांगने आई मालकिन की किराएदार दंपति ने गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद किराएदार दंपति ने शव के टुकड़े कर सूटकेस में भर अपने फ्लैट में छिपा दिए. कुछ घंटे में ही मामले का पर्दाफाश हो गया. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.
किरायेदारों ने 5 महीने से नहीं दिया था किराया
उमेश शर्मा के Aura Chimera सोसायटी में दो फ्लैट हैं. एक फ्लैट में उमेश अपने परिवार के साथ रहते हैं जबकि दूसरा फ्लैट किराए पर उठा रखा था. उमेश शर्मा के दूसरे फ्लैट पर किराए पर अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता रहती थी. अजय गुप्ता ने बीते 5 महीने से फ्लैट का किराया नहीं दिया था. उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा अक्सर कराया लेने के लिए फ्लैट पर जाया करती थी. बुधवार, 17 दिसंबर की शाम दीपशिखा शर्मा किराया लेने के लिए पहुंची थीं. जब कई घंटे तक दीपशिखा शर्मा घर वापस नहीं पहुंचीं तो परिवार वालों को चिंता हुई. सोसाइटी के सीसीटीवी चेक किए गए, जिसमें दीपशिखा फ्लैट की ओर जाती दिखाई दीं लेकिन वापस आती हुई नहीं देखी गईं.
स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना
स्थानीय निवासियों को जब शक हुआ तो लोग किराएदारों के फ्लैट पर पहुंच गए. किरायेदारों से दीपशिखा शर्मा के बारे में पूछा तो फ्लैट में मौजूद पति-पत्नी आनाकानी करने लगे और फ्लैट से भागने की कोशिश की. इसी बीच स्थानीय लोगों ने पति-पत्नी को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता को गिरफ्तार किया है. किराएदार दंपति के फ्लैट से सूटकेस में दीपशिखा शर्मा का शव बरामद किया गया है. पूरे मामले की जांच जारी है.
किराया लेने गई थी, तब हुआ मर्डरः एसीपी
एसीपी नंदीग्राम उपासना पांडे के मुताबिक, 17 दिसंबर समय करीब 11.15 बजे थाना नंदग्राम पर पीआरवी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि Aura Chimera सोसायटी मे एक मर्डर हो गया है. थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच एवं पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा कि पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी एम-105 ओरा सुमेरा सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थीं. जब देर रात तक वह घर नहीं पहुंचीं तो उनकी मेड को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गईं.
संदिग्ध स्थिति के आधार पर उस घर कि तलाशी ली जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है. किरायेदारों के नाम अजय गुप्ता एवं आकृति गुप्ता है. दोनों पुलिस हिरासत में हैं. परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है.
- उपासना पांडे, एसीपी नंदीग्राम
ये भी पढ़ेंः