ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: गोंदिया-बालाघाट हाईवे पर ट्रक और पिकअप की भिड़ंत, छह लोगों की मौत, 7 घायल

गोंदिया (महाराष्ट्र): गोंदिया-बालाघाट हाईवे पर नागरा-मोहरनटोली के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप गाड़ी के बीच आमने-सामने की भयानक टक्कर हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में पिकअप में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए. हादसे में शामिल सभी लोग मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले थे.

खबर के मुताबिक, सुबह-सुबह हैदराबाद काम के लिए मजदूरों को ले जा रही पिकअप का यह भयानक एक्सीडेंट हो गया. एक तेज रफ़्तार ट्रक और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई.

घटना में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, सात गंभीर रूप से घायल हो गए. मरने वालों की पहचान आरुष मात्रे, किरण संतोष वैद्य, संतोष मात्रे, सुशीला मात्रे, रूपसेन सत्यकार और ज्योति सत्यकार के तौर पर हुई है.

बताया जा रहा है कि सभी मरने वाले मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले थे. हादसे की खबर मिलते ही, स्थानीय लोग और गोंदिया ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची. गाड़ी के अंदर फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और तुरंत इलाज के लिए गोंदिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.