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महाराष्ट्र: गोंदिया-बालाघाट हाईवे पर ट्रक और पिकअप की भिड़ंत, छह लोगों की मौत, 7 घायल

महाराष्ट्र में सुबह-सुबह हैदराबाद काम के लिए मजदूरों को ले जा रही पिकअप का भयानक एक्सीडेंट हो गया.

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महाराष्ट्र: गोंदिया-बालाघाट हाईवे पर ट्रक और पिकअप की भिड़ंत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 1:19 PM IST

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गोंदिया (महाराष्ट्र): गोंदिया-बालाघाट हाईवे पर नागरा-मोहरनटोली के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और पिकअप गाड़ी के बीच आमने-सामने की भयानक टक्कर हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में पिकअप में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए. हादसे में शामिल सभी लोग मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले थे.

खबर के मुताबिक, सुबह-सुबह हैदराबाद काम के लिए मजदूरों को ले जा रही पिकअप का यह भयानक एक्सीडेंट हो गया. एक तेज रफ़्तार ट्रक और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई.

घटना में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, सात गंभीर रूप से घायल हो गए. मरने वालों की पहचान आरुष मात्रे, किरण संतोष वैद्य, संतोष मात्रे, सुशीला मात्रे, रूपसेन सत्यकार और ज्योति सत्यकार के तौर पर हुई है.

बताया जा रहा है कि सभी मरने वाले मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले थे. हादसे की खबर मिलते ही, स्थानीय लोग और गोंदिया ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची. गाड़ी के अंदर फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और तुरंत इलाज के लिए गोंदिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि सभी पीड़ित मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के रहने वाले थे और काम के लिए हैदराबाद जा रहे थे. गोंदिया ग्रामीण पुलिस ने सड़क हादसे को लेकर मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है.

घायलों में, भूमेश्वर मात्रे, संगीता मात्रे, राजेंद्र पंचाले, लक्ष्मी पंचाले, संतोष वैद्य, राकेश बाहे, और ड्राइवर संदीप बाहे का अभी गोंदिया के केटीएस जिला जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है. बताया गया है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है.

घायलों का इलाज कर रहे डॉ. मयूर कपगते ने बताया कि सभी घायलों का अभी गोंदिया जिले के केटीएस डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. पुलिस इंस्पेक्टर वैभव पवार की देखरेख में गोंदिया ग्रामीण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. यह दुर्घटना कैसे हुई, इसकी आगे की जांच चल रही है.

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COLLISION BETWEEN TRUCK AND PICKUP
ट्रक और पिकअप के बीच टक्कर
गोंदिया बालाघाट हाईवे पर सड़क हादसा
महाराष्ट्र का गोंदिया जिला
MAJOR ROAD ACCIDENT IN MAHARASHTRA

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