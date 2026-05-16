यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण कार हादसा, बिहार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत
कार तेज रफ्तार से चलते हुए ट्रेलर में पीछे से टकरा गई. कार में एक ही परिवार के 4 लोगों समेत पांच लोग सवार थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 8:29 PM IST
आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के 238 माइल स्टोन के पास शनिवार को एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई. करीब एक किमी तक ट्रक में फंसी कार घसीटती गई. इस हादसे में कार में सवार दंपति समेत कुल पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस कंधरापुर थाने की पुलिस, एसपी यातायात पंकज श्रीवास्तव, सीओ सिटी शुभम तोदी समेत अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे. और रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया.
मृतकों की शिनाख्त करते हुए उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए. घटना की जानकारी मिलते ही बिहार के सिवान जिले में स्थित सिसवन में रह रहे परिवार के सदस्य आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं.
पुलिस के अनुसार बिहार के सिवान जिले में स्थित सिसवन निवासी मनीष श्रीवास्तव (38) शनिवार को कार से पत्नी कंचन श्रीवास्तव (35), बेटी अदिति (16), आस्था (14) व 15 वर्षीय बेटे के साथ घर से निकले थे. वह आजमगढ़ जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के 239 माइल स्टोन के पास पहुंचे थे कि तभी ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई और बगल से गुजर रहे ट्रक में कार जा घुसी. इस हादसे में कार में सवार सभी की दर्दनाक मौत हो गई.
एसपी यातायात पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि दोपहर लगभग ढाई बजे डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि गाजीपुर से लखनऊ की ओर जा रहे एक चलते ट्रक में एक स्विफ्ट डिजायर कार पीछे से घुस गई है.
सूचना मिलते ही थाना कंधरापुर पुलिस, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी, सीसी टीम, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई.
राहत एवं बचाव कार्य तत्काल शुरू किया गया. दुर्घटना में मृत लोगों को एंबुलेंस के माध्यम से मोर्चरी भेजा गया.
एसपी यातायात ने बताया कि थाना कंधरापुर में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
वहीं इस पूरे मामले में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 238 माइलस्टोन पर एक सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी तेज रफ्तार से चलते हुए एक ट्रेलर में पीछे से टकरा गई उसे गाड़ी में पांच लोग सवार थे पांचो की मौके पर मौत हो गई.
मृतक की पहचान बिहार के सिवान के हो गई है. परिजनों को सूचना दे दी गई है शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जो भी विधिक करवाई है वह कराई जाएगी.
आजमगढ़ के कन्धरापुर हादसे के शिकार सभी पांचों बिहार के सिावन जिले थे. लोगों के नाम इस तरह से हैं.
1-मनीष कुमार श्रीवास्तव पुत्र प्रेम कुमार उम्र 43 वर्ष
2-कंचन देवी पत्नी मनीष कुमार श्रीवास्तव उम्र 40 वर्ष
3-आस्था कुमारी पुत्री मनीष कुमार श्रीवास्तव उम्र 16 वर्ष
4-अदिति पुत्री मनीष कुमार उम्र 11 वर्ष
5- इसके अतिरिक्त एक नाम पता अज्ञात पुरुष उम्र लगभग 20 वर्ष.
इस हादसे के शिकार सभी पांचों लोग बिहार के सिवान जिले के रहने वाले थे.