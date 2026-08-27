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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, गुड़गांव से बिहार जा रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 5 गंभीर

गुड़गांव से बिहार जा रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर ( Photo Credit: ETV Bharat )

आज सुबह सूचना मिली कि गुड़गांव से बिहार के सुपौल जा रही बस को पीछे से टक्कर मार दी है. जिसमे तीन की मौत हुई है. मृतकों के पोस्टमार्टम और घायलों के उपचार की व्यवस्था की जा रही है.- आशुतोष कुमार, क्षेत्राधिकारी बल्दीराय

बिहार जा रही बस हादसे का शिकार: टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री अंदर फंस गए. बस गुड़गांव से बिहार के सुपौल जा रही थी और उसमें करीब 80 यात्री सवार थे. यात्रियों के मुताबिक चालक ने एक्सप्रेसवे किनारे बस रोककर बाथरूम जाने के लिए बस से नीचे उतरा था. इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई.

सुल्तानपुर: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने किनारे खड़ी यात्रियों से भरी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. माइलस्टोन 96.600 के पास हुए हादसे में तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए. पांच घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

गुड़गांव से बिहार जा रही थी बस (Photo Credit: ETV Bharat)

मृतकों में बिहार के लोग: मृतकों की पहचान श्यामलाल मंडल (28), विनोद मंडल (50) और बिहार के कुमारखंड निवासी किरण देवी (46) के रूप में हुई. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. हादसे की सूचना पर पुलिस और यूपीईडा सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे. राहत-बचाव अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल भेजा गया. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया. पुलिस एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर ट्रक की तलाश कर रही है. एसडीएम प्रभात सिंह, सीओ आशुतोष कुमार और थानाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली.

सीएम योगी ने जताखा दुख: दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और सभी घायलों को उचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. सीएम ने मृतकों के लिए शोक संवेदना व्यक्त की.

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार (Photo Credit: ETV Bharat)





कट होता तो शायद बच जाती जान: हादसे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बल्दीराय क्षेत्र में चक टेरी के पास कट की मांग फिर उठी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि एक्सप्रेसवे से महज दो किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दीराय है,लेकिन एक्सप्रेसवे पर हादसा होने पर घायलों को करीब 20 किलोमीटर दूर कुमारगंज या 40 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है. समाजसेवी श्रीपाल पासी, शिवम श्रीवास्तव, रंजीत सिंह और रूपेश दुबे ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से चक टेरी के पास कट बनवाने और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है.

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