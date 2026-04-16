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कोटा में भीषण सड़क हादसा: अहमदाबाद से भिंड जा रही बस पलटी, 3 की मौत, 35 घायल

​कोटा बाइपास पर बुधवार रात अहमदाबाद से भिंड जा रही स्लीपर बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत हो गई .

कोटा में नेशनल हाईवे पर हादसा
​कोटा में नेशनल हाईवे पर हादसा (फोटो -नगर निगम रेस्क्यू टीम)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 7:10 AM IST

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​कोटा : राजस्थान के कोटा में नेशनल हाईवे 27 पर बुधवार रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया. कोटा बाइपास पर हरे कृष्णा मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस भीषण दुर्घटना में तीन यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 35 अन्य लोग घायल हुए हैं.

थानाधिकारी संतोष चंद्रावत ने बताया कि हादसे के समय बस में करीब 60 यात्री सवार थे. मृतकों में तीनों पुरुष हैं, जिनमें से दो की पहचान नवीन और धर्मेंद्र के रूप में हुई है, जबकि एक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं. घायलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. बस चालक फिलहाल बेहोश है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

भीषण सड़क हादसा
भीषण सड़क हादसा (फोटो- नगर निगम रेस्क्यू टीम)

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​कैसे हुआ हादसा? : ​जानकारी के अनुसार, बस अहमदाबाद से दोपहर 12 बजे रवाना हुई थी और मध्य प्रदेश के भिंड-मुरैना की ओर जा रही थी. रात करीब 11:15 बजे कोटा बाइपास पर अचानक चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, बस इतनी तेज गति में थी कि अनियंत्रित होने के बाद उसने पहले अपनी लेन बदली और फिर एक छोटी पुलिया से टकराते हुए डिवाइडर को लांघकर दूसरी तरफ पलट गई. ​उसी समय दूसरी लेन से एक ट्रेलर गुजर रहा था. ट्रेलर चालक ने बस को अचानक सामने पाकर इमरजेंसी ब्रेक लगाए और बस को बचाने की कोशिश की. हालांकि, टक्कर तो टल गई लेकिन बस के कांच टूटने के कारण तीन यात्री उछलकर सड़क पर जा गिरे और ट्रेलर के नीचे कुचलने से उनकी जान चली गई. ट्रेलर चालक व खलासी को ज्यादा चोट नहीं लगी है.

कोटा में भीषण सड़क हादसा
कोटा में भीषण सड़क हादसा (फोटो- नगर निगम रेस्क्यू टीम)

​रेस्क्यू ऑपरेशन और प्रशासन की मुस्तैदी : ​हादसे की सूचना मिलते ही कोटा शहर पुलिस अधीक्षक (SP) तेजस्विनी गौतम और आरके पुरम थाना अधिकारी संतोष चंद्रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. नगर निगम की अग्निशमन टीम और क्रेन को तत्काल बुलाया गया। बस में फंसे यात्रियों को कटर की मदद से लोहे की बॉडी काटकर बाहर निकाला गया. ​घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल भेजा गया. प्रशासन की सक्रियता के चलते अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम रात में ही ड्यूटी पर बुला ली गई, जिससे घायलों को समय पर उपचार मिल सका. जिन यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं, उन्हें प्रशासन ने रैन बसेरे में शिफ्ट कर दिया है.

हाईवे पर बस पलटी
हाईवे पर बस पलटी (फोटो- नगर निगम रेस्क्यू टीम)

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​घंटों बाधित रहा नेशनल हाईवे : दुर्घटना के कारण नेशनल हाईवे 27 पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही. पुलिस ने बड़ी क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रेलर को सड़क से हटाकर किनारे किया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसा चालक को नींद की झपकी आने से हुआ या बस में किसी तकनीकी खराबी के कारण.

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