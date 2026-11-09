आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस खाई में गिरी 50 से अधिक लोग घायल, सीएम ने दिए राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
बस की खाई में गिरते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई. बस में 60 से अधिक यात्री सवार थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 10:37 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के पर पारा थाना अंतर्गत सुबह बिहार जा रही बस अचानक खाई में जा गिरी. बस की खाई में गिरते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई. बस में 60 से अधिक यात्री सवार थे. मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ में हुए सड़क हादसे का लिया संज्ञान
इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने प्रभावितों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने को अधिकारियों का कहा है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.
घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची. पुलिस ने फायर ब्रिगेड तथा एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड तथा एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में जाकर बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला. इनमें से कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है. इसमें से कुछ की हालत गंभीर है.
चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने बताया कि आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि बिहार के छपरा जा रही बस (संख्या BR 28 P 4332) जीरो पॉइंट मोहन के पास अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें लगभग 50-60 यात्री सवार हैं.
घटना की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ अग्नि एवं आपात सेवा की टीमों ने तत्काल कार्रवाई की. प्रभारी आलमबाग सुमित प्रताप सिंह के साथ फायर स्टेशन आलमबाग से 1 फायर टेंडर, सरोजनी नगर से रेस्क्यू व्हीकल एवं हज़रतगंज से अत्याधुनिक MDRV (मल्टी डिजास्टर रेस्क्यू व्हीकल) तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्य प्रारंभ किया.
घटना की सूचना पाकर पहुंची स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू अभियान में सहायता प्रदान करने के साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी घटना स्थल पर एसडीआरएफ कमांडेंट श्याम नारायण सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और फायर टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए कुछ ही समय में बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाल कर एंबुलेंस द्वारा इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है.
घटना सुबह के करीब 6:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है. घटना के कारण का भी पता नहीं चल सका है. घटना के वक्त बस में लगभग 60 यात्री सवार थे. बस के खाई में गिरने से कई यात्रियों के सर में गंभीर चोटे लगी हैं जिससे उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है. सूचना मिलने के बाद फायर एसडीआरएफ तथा स्थानीय पुलिस के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे.