ETV Bharat / bharat

आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस खाई में गिरी 50 से अधिक लोग घायल, सीएम ने दिए राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस खाई में गिरी 50 से अधिक लोग घायल. ( ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के पर पारा थाना अंतर्गत सुबह बिहार जा रही बस अचानक खाई में जा गिरी. बस की खाई में गिरते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई. बस में 60 से अधिक यात्री सवार थे. मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ में हुए सड़क हादसे का लिया संज्ञान

इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने प्रभावितों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने को अधिकारियों का कहा है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची. पुलिस ने फायर ब्रिगेड तथा एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड तथा एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में जाकर बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला. इनमें से कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है. इसमें से कुछ की हालत गंभीर है. आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस खाई में गिरी 50 से अधिक लोग घायल. (ETV Bharat) चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने बताया कि ​आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि बिहार के छपरा जा रही बस (संख्या BR 28 P 4332) जीरो पॉइंट मोहन के पास अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें लगभग 50-60 यात्री सवार हैं.