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महाराष्ट्र: नासिक में भयानक हादसा, कुएं में गिरी कार, 6 छात्रों समेत 9 की मौत

हादसे की सही वजह अभी पता नहीं चल पाई है. सोशल गैदरिंग से लौटते समय हादसा हुआ.

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महाराष्ट्र के नासिक के डिंडोरी में कार कुएं में गिरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 9:52 AM IST

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Updated : April 4, 2026 at 9:59 AM IST

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नासिक: महाराष्ट्र में नासिक के डिंडोरी तालुका के शिवाजीनगर इलाके में एक भयानक हादसे की खबर सामने आई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा शुक्रवार देर रात (3 अप्रैल) को हुआ जब एक कार कुएं में गिर गई.

इस हादसे में छह स्टूडेंट्स समेत नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की सही वजह अभी पता नहीं चल पाई है. सोशल गैदरिंग से लौटते समय हुआ हादसा. खबरों के मुताबिक, नासिक जिले के डिंडोरी तालुका के शिवाजीनगर इलाके में राज बैंक्वेट हॉल और वेडिंग वेन्यू में शुक्रवार शाम को एक प्राइवेट कोचिंग क्लास के लिए सोशल गैदरिंग रखी गई थी.

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इस इवेंट में शहर के साथ-साथ आस-पास के गांवों से भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स शामिल हुए थे. रात करीब 10:00 बजे, गैदरिंग खत्म होने के बाद डिंडोरी का दरगोड़े परिवार अर्टिगा कार से घर के लिए निकला. उनके सफर के दौरान एक भयानक हादसा हुआ जब कार वेडिंग वेन्यू के पास बने एक खेत के कुएं में गिर गई.

कुएं में पानी भरने से बचाव कार्य में रुकावट

घटना की जानकारी मिलने पर ग्राम पंचायत की फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. हालांकि, कुएं में पानी भरा होने के कारण राहत कार्यों में रुकावटें आई. आखिरकार देर रात क्रेन की मदद से कार को कुएं से सफलतापूर्वक निकाल लिया गया.

इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई

हादसे में मरने वालों में राखी सुनील दरगोड़े, आशा अनिल दरगोड़े, सृष्टि अनिल दरगोड़े, सुनील दरगोड़े, श्रेयश दरगोड़े, माधुरी दरगोड़े, समृद्धि दरगोड़े, रेशमा दरगोड़े और श्रावणी दरगोड़े शामिल हैं. इस घटना से पूरे नासिक जिले में गहरा दुख और शोक है.

पुलिस का बयान

डिंडोरी के शिवाजीनगर इलाके में एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक सामाजिक समारोह का आयोजन किया था. इंदौर गांव का दरगोड़े परिवार भी इसमें शामिल हुआ था. कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनकी कार एक मैरिज हॉल के बगल में स्थित कुएं में गिर गई. इस घटना में छह स्टूडेंट्स समेत नौ लोगों की मौत हो गई. देर रात क्रेन की मदद से कार को निकाल लिया गया. आज सुबह शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा. यह जानकारी डिंडोरी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर भगवान मथुरे ने दी.

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Last Updated : April 4, 2026 at 9:59 AM IST

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