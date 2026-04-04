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महाराष्ट्र: नासिक में भयानक हादसा, कुएं में गिरी कार, 6 छात्रों समेत 9 की मौत

महाराष्ट्र के नासिक के डिंडोरी में कार कुएं में गिरी ( ETV Bharat )

नासिक: महाराष्ट्र में नासिक के डिंडोरी तालुका के शिवाजीनगर इलाके में एक भयानक हादसे की खबर सामने आई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा शुक्रवार देर रात (3 अप्रैल) को हुआ जब एक कार कुएं में गिर गई. इस हादसे में छह स्टूडेंट्स समेत नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की सही वजह अभी पता नहीं चल पाई है. सोशल गैदरिंग से लौटते समय हुआ हादसा. खबरों के मुताबिक, नासिक जिले के डिंडोरी तालुका के शिवाजीनगर इलाके में राज बैंक्वेट हॉल और वेडिंग वेन्यू में शुक्रवार शाम को एक प्राइवेट कोचिंग क्लास के लिए सोशल गैदरिंग रखी गई थी. 1 (1) इस इवेंट में शहर के साथ-साथ आस-पास के गांवों से भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स शामिल हुए थे. रात करीब 10:00 बजे, गैदरिंग खत्म होने के बाद डिंडोरी का दरगोड़े परिवार अर्टिगा कार से घर के लिए निकला. उनके सफर के दौरान एक भयानक हादसा हुआ जब कार वेडिंग वेन्यू के पास बने एक खेत के कुएं में गिर गई. कुएं में पानी भरने से बचाव कार्य में रुकावट