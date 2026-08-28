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राजगढ़ के ब्यावरा में भीषण हादसा, ब्रिज वॉल से टकराई तेज रफ्तार बस, बेंगलुरु के SI समेत 4 की मौत

राजगढ़ के ब्यावरा में भीषण हादसा ( Etv Bharat )

राजगढ़ : मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. यहां के ब्यावरा में भोपाल बायपास ब्रिज पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ब्रिज की दीवार से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि ऊपर की सीटों पर सो रहे यात्री खिड़कियों से ब्रिज के नीचे जा गिरे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में कर्नाटक के एस सब इंस्पेक्टर की भी जान चली गई. इंदौर की ओर जा रही थी बस प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस कानपुर से इंदौर आ रही थी. तभी ब्यापरा के पास ब्रिज के कर्व पर बस अनियंत्रित हो गई, जिससे भीषण हादसा हुआ. इस भीषण टक्कर के बाद भयानक मंजर सामने आया, बस से गिरे कई यात्रियों के शव ब्रिज के नीच क्षत-विक्षत हालत में पड़े रहे. वहीं, हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं.