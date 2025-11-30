ETV Bharat / bharat

भोपाल में भीषण हादसा, 2 कारों की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों ने ऑन द स्पॉट दम तोड़ा

भोपाल में दो कारें आमने-सामने टकराईं, 4 लोगों की मौत, एक घायल. मौलाना महमूद मदनी के जलसे में शामिल होने भोपाल आए थे पीड़ित.

Bhopal Road Accident
2 कारों की आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 10:59 PM IST

2 Min Read
भोपाल: भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र बैरसिया में शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां आमने-सामने से आ रही दो तेज रफ्तार कारों में जोरदार टक्कर हो गई. दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर बैरसिया-नजीराबाद रोड पर हुआ हादसा

पुलिस ने बताया कि यह दर्दनाक हादसा भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर बैरसिया-नजीराबाद रोड पर हुआ. मृतकों में मौलाना अनीस साहब (बालापुरा, श्योपुर), खालिद (बगवाज, श्योपुर), साज़िद (बगवाज, श्योपुर) और नावेद (किला श्योपुर) शामिल हैं.

हादसे के शिकार सभी मृतक एक ही एसयूवी में सवार थे और ये सभी श्योपुर जिले के रहने वाले थे. दुर्घटना तब हुई जब ये सभी भोपाल से लौट रहे थे. हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक सचिन को बैरसिया के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

मौलाना महमूद मदनी के जलसे में शामिल होने भोपाल आए थे पीड़ित, श्योपुर लौटते समय हुआ हादसा

बैरसिया पुलिस थाने के प्रभारी वीरेंद्र कुमार सेन ने बताया कि सभी पीड़ित एक ही एसयूवी में सवार थे और वे श्योपुर जिले के रहने वाले थे. वे भोपाल से श्योपुर लौट रहे थे. उसी दौरान यह हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग परवलिया स्थित मौलाना महमूद मदनी के जलसे में शामिल होने भोपाल आए थे.

जलसे में तकरीर सुनने और रात का खाना खाने के बाद वे श्योपुर के लिए रवाना हुए थे. उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है. मामला दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटना की जांच की जा रही है.

