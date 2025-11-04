ETV Bharat / bharat

बाराबंकी में भीषण दुर्घटना; अर्टिगा कार और ट्रक में टक्कर, महिला समेत 6 लोगों की मौत, 2 घायल

बाराबंकी : देवां थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में अर्टिगा कार सवार 6 लोगों की जान चली गई. दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है. अर्टिगा कार सवार सभी लोग बिठूर दर्शन करके लौट रहे थे.

बाराबंकी में भीषण दुर्घटना. (Video Credit : Police Media Cell)

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि सोमवार देर रात देवां थाना क्षेत्र में देवां-फतेहपुर मार्ग पर कल्याणी नदी पुल के आगे कुतुलपुर गांव के पास एक अर्टिगा कार सामने से आ रहे ट्रक से टक्करा गई थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ट्रक के निचले हिस्से में घुस गई थी. इस हादसे में कार सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार 8 लोगों को सीएचसी देवां भेजा. जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया. जिसमें कार चालक भी शामिल है. 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं. उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है. अर्टिगा कार सवार बिठूर दर्शन कर अपने घर वापस लौट रहे थे.