बाराबंकी में भीषण दुर्घटना; अर्टिगा कार और ट्रक में टक्कर, महिला समेत 6 लोगों की मौत, 2 घायल

देवां थाना क्षेत्र में देवां-फतेहपुर मार्ग पर कल्याणी नदी पुल के आगे कुतुलपुर गांव के पास हुआ हादसा. सभी बिठूर से लौट रहे थे.

बाराबंकी में सड़क हादसा.
बाराबंकी में सड़क हादसा: घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी. (Photo Credit : Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 8:02 AM IST

2 Min Read
बाराबंकी : देवां थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में अर्टिगा कार सवार 6 लोगों की जान चली गई. दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है. अर्टिगा कार सवार सभी लोग बिठूर दर्शन करके लौट रहे थे.

बाराबंकी में भीषण दुर्घटना. (Video Credit : Police Media Cell)

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि सोमवार देर रात देवां थाना क्षेत्र में देवां-फतेहपुर मार्ग पर कल्याणी नदी पुल के आगे कुतुलपुर गांव के पास एक अर्टिगा कार सामने से आ रहे ट्रक से टक्करा गई थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ट्रक के निचले हिस्से में घुस गई थी. इस हादसे में कार सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार 8 लोगों को सीएचसी देवां भेजा. जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया. जिसमें कार चालक भी शामिल है. 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं. उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है. अर्टिगा कार सवार बिठूर दर्शन कर अपने घर वापस लौट रहे थे.

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि अर्टिगा कार अपनी लेन की बजाय सामने से आ रहे ट्रक वाली लेन में चली गई थी. मृतकों की पहचान मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के निवासी कार चालक श्रीकांत शुक्ल (40), कस्बा फतेहपुर निवासी प्रदीप रस्तोगी (60), प्रदीप रस्तोगी की पत्नी माधुरी (58), नितिन (45), नैमिष (25) और कृष्णा (15) के रूप में हुई है. कस्बा फतेहपुर निवासी गिरधर गोपाल किराए पर कार चलवाते हैं. कार श्रीकांत शुक्ल चलाते थे. श्रीकांत ने फतेहपुर निवासी प्रदीप रस्तोगी और उनके परिवार को कानपुर में गंगा किनारे स्थित धार्मिक स्थल बिठूर दर्शन के लिए बुक किया था. श्रीकांत सोमवार सोमवार सुबह सभी को लेकर बिठूर गया था.

