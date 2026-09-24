Special: गिरिडीह में 'हॉर्नेट' का आतंक, झूंड में करता है हमला, अब तक चार की जा चुकी है जान
गिरिडीह के गावां में अलग ही आतंक मचा है. यहां हर रोज मौत मंडरा रही है. अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट.
Published : September 24, 2026 at 5:47 AM IST
गिरिडीह: जिले के गावां प्रखंड के लोग दहशत में जी रहें हैं. दहशत लगभग एक से डेढ़ इंच लंबे कीड़े का है. एक ऐसा कीड़ा जिसके काटने से असहनीय जलन और दर्द हो रहा है. यह कीड़ा जंगली बिरनी (जंगली ततैया) है. बिरनी की पहचान अभी तक एशियन जाइंट हॉर्नेट के तौर पर की गई है. इस बिरनी ने प्रखंड के 200 से अधिक लोगों पर हमला बोला है. इनमें से लगभग 60 लोगों ने अपना इलाज गावां के समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने करवाया है.
इनकी हुई मौत, सदमे में परिवार
बिरनी के हमले के कारण घायल हुए लोगों में से चार लोगों की मौत हो चुकी है. जिनकी मौत हुई हैं उनमें 2 सितंबर को बिरनी निवासी सरकारी शिक्षक देवेंद्र सिंह (58 वर्ष), 7 सितंबर को सिरी निवासी कालेश्वर यादव (80 वर्ष), 13 सितंबर को सेरुआ निवासी धनेश्वर यादव (75 वर्ष) तथा 15 सितंबर को पिहरा निवासी सदिक मियां (75 वर्ष) शामिल हैं. घटना के बाद सभी का परिवार सदमे में हैं.
देवेंद्र के बेटे ने बताया आंखों देखा हाल
घटना में मारे गए शिक्षक देवेंद्र सिंह के पुत्र जीवन कुमार सिंह ने बताया कि वह पिता को स्कूल से लाने गया था. रास्ते में अचानक बिरनी के झुंड ने हमला बोल दिया. सिर से लेकर पैर तक हर जगह बिरनी ने डंक मारना शुरू कर दिया. उसने किसी तरह घर फोन किया. घर से भी लोग पहुंचे तो उसपर भी हमला बोल दिया.
उन्होंने बताया कि बिरनी इतना खतरनाक है कि एक बार शरीर पर चिपकता है तो छोड़ता ही नहीं. मृतक देवेंद्र का भतीजा चंदन कुमार सिंह भी यही बताते हैं कि जब उनके चाचा को घर लाया गया तो उसके शरीर से बिरनियों को निकाला गया. इसी तरह कालेश्वर यादव अपना खेत देखने गया था. इसी बीच बिरनी हमला कर दिया, जिसका इलाज गावां सीएचसी में कराया गया. जहां बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया. जहां बेलाटांड में इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि धनेश्वर यादव के पुत्र महेन्द्र यादव बताते हैं कि उसके पिता बकरी चराने जंगल गए थे. इस दौरान जंगली बिरनी ने हमला बोल दिया. बाद में इलाज करवाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका.
डरे हुए हैं लोग, विभाग खामोश
इस मामले पर स्थानीय पत्रकार बसंत सिन्हा कहते हैं कि पहले मधुमक्खी का हमला होता था. इस बार बिरनी ने धावा बोलना शुरू किया है. अभी तक चार लोगों की मौत हो चुकी है. बसंत बताते हैं कि पिछले चार-पांच वर्ष में इस तरह के हमले में 20 से अधिक लोग की जान चली गई है. बिरनी का आतंक पहली दफा देखने को मिला है. यहां के रहने वाले जितेंद्र यादव कहते हैं इस तरह का आतंक मचा है कि घर से निकलने में डर लगता है. उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले नहीं रही है.
क्या कहते हैं चिकित्सक
गावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ शहंशाह अहमद बताते हैं कि उन्हें तो यह पता नहीं कि हमला बिरनी के किस प्रजाति का है. अभी तक लगभग 60 लोग बिरनी के हमले की शिकायत लेकर अस्पताल आ चुके हैं जिनका इलाज करने के बाद गंभीर लोगों को गिरिडीह रेफर किया गया है. अभी तक 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है. उन्होंने बताया कि जिन्हें बिरनी डंक मार रही है, उसे बहुत जलन होता है. जहां पर बिरनी काट रहा है, वहां सूजन हो रहा है, खुजली हो रही है.
वन विभाग के पास बिरनी भगाने की योजना नहीं: रेंजर
क्षेत्र के रेंजर अनिल कुमार कहते हैं कि जंगली बिरनी लगातार हमला कर रहा है. हमले में चार लोगों की जान चली गई है. यह बिरनी इस क्षेत्र का नहीं है. संभवतः दूसरे क्षेत्र (माईग्रेट) से यहां पहुंची है. ऐसा लग रहा है कि बिरनी का नश्ल एशियन जॉइंट हॉरनेट है जो काफी खतरनाक है. अभी भी इसकी जांच की जा रही है. वैसे बिरनी को क्षेत्र से भगाने की किसी प्रकार की योजना विभाग के पास नहीं है. हालांकि यह सूचना आगे वरीय अधिकारी को भेज दी गई है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग ही इस मामले का हल निकाल सकता है.
कितना खतरनाक है 'हॉरनेट'
गावां में जंगली बिरनी के हमले के बाद इसके साइज-रंग रूप से सरकारी अधिकारी के साथ-साथ कई जानकार इसे हॉरनेट प्रजाति का समझा जा रहा है. यदि यह हॉरनेट प्रजाति का बिरनी (ततैया) है तो संभवतः इसका नाम एशियन जॉइंट हॉरनेट है जो वेसपा मण्डरिंया या सोरर हो सकता है. यह प्रजाति काफी खतरनाक मानी जाती है. बताया जाता है कि इसकी साइज 1 से 2 इंच तक हो सकती है.
यह प्रजाति कहां की है?
यह मूल रूप से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया की मूल निवासी है. यह मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक रूप से सदियों से पाई जाती है. चूंकि यह उड़ने वाली कीट है तो सैकड़ों साल पहले से भारत में भी यह पायी जाती रही है.
झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और जंगलों से घिरे अन्य जिलों में यह प्रजाति पहले से ही बहुत सीमित मात्रा में मौजूद थी. लेकिन हाल के वर्षों में पर्यावरण और मौसम में आ रहे बदलावों के कारण इनके रहने के प्राकृतिक ठिकाने प्रभावित हुए हैं. भोजन और अनुकूल मौसम की तलाश में यह जंगलों से निकलकर अब ग्रामीण इलाकों, खेतों और इंसानी बस्तियों के पास तेजी से अपने छत्ते बना रही हैं.
बताया जाता है कि शरद ऋतु की शुरुआत (सितंबर-अक्टूबर) का समय इन हॉर्नेट्स के प्रजनन का चरम समय होता है. इस दौरान इनके छत्ते में में नए राजा और रानी पैदा होते हैं. इस समय ये अपने छत्ते को लेकर अत्यधिक सुरक्षात्मक और बेहद हिंसक हो जाते हैं. यदि कोई इंसान अनजाने में भी इनके छत्ते वाले पेड़ या झाड़ी के पास से गुजरता है, तो ये उसे एक बड़ा खतरा मानकर सैकड़ों की संख्या में एक साथ हमला कर देते हैं.
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