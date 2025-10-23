ग्लोबल होने की ओर बढ़ रहा नगालैंड का 'हॉर्नबिल फेस्टिवल', क्या बोले मंत्री तेमजेन इमना अलांग
मंत्री अलांग ने कहा कि, हॉर्नबिल महोत्सव को ग्लोबल रीच के लिए यूरोप ले जाने की भी योजना है.
Published : October 23, 2025 at 7:48 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के आउटरीच कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए, पूर्वोत्तर में नगालैंड सरकार अगले साल से न केवल देश भर के प्रमुख शहरों में बल्कि यूरोप में भी अपने वार्षिक पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम 'हॉर्नबिल फेस्टिवल' का आयोजन करने पर विचार कर रही है.
नगालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इमना अलांग ने गुरुवार को नई दिल्ली में ईटीवी भारत से कहा कि, वे देश भर के प्रमुख शहरों में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि, वास्तव में वे इस महोत्सव को ग्लोबल रीच के लिए यूरोप ले जाने की भी योजना बना रहे हैं.
तेमजेन इमना अलांग ने कहा कि, वैसे तो हॉर्नबिल महोत्सव केवल नगालैंड में ही आयोजित किया जाता है. उन्होंने कहा कि, नगालैंड सरकार शुक्रवार और शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित नगालैंड हाउस में हॉर्नबिल महोत्सव की पूर्व संध्या का आयोजन भी कर रही है.
अलांग ने कहा कि, यह एक छोटा हॉर्नबिल महोत्सव होगा जहां अलग-अलग जनजातियां अपनी संस्कृति और पारंपरिक खान-पान का प्रदर्शन करेंगी. मंत्री अलांग ने कहा कि, यह कार्यक्रम नगालैंड की जीवंत संस्कृति, संगीत, कला और व्यंजनों का प्रदर्शन करेगा, जो आगामी 26वें हॉर्नबिल महोत्सव 2025 की झलक पेश करेगा, जिसका आयोजन 1 से 10 दिसंबर तक किया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि, नगालैंड में 17 अलग-अलग जनजातियां हैं और ये सभी हॉर्नबिल महोत्सव में भाग लेती हैं. अलांग ने कहा कि, केवल आदिवासी ही नहीं, बल्कि गैर-आदिवासी भी हॉर्नबिल महोत्सव में भाग लेते हैं.
उन्होंने कहा कि, वैश्विक पहुंच के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए, नगालैंड सरकार ने इस बार भागीदार देश के रूप में इस आयोजन में शामिल होने के लिए यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और दो अन्य सहित कम से कम चार देशों के साथ समझौता किया है. पिछले साल वेल्स ने इस महोत्सव में भागीदार देश के रूप में भाग लिया था.
नगालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलांग ने कहा कि, उनका मिशन इस आयोजन के दौरान विदेशी देशों को भागीदार देशों के रूप में शामिल करके अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस आयोजन को बढ़ावा देना है. नगालैंड के किसामा स्थित नागा हेरिटेज विलेज में आयोजित 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण में 2,05,968 पर्यटक आए, जो पिछले साल की तुलना में 33.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. 2023 में इस महोत्सव में 1,54,057 विजिटर्स आए.
राज्य पर्यटन निदेशालय के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल इस महोत्सव में 2,527 विदेशी पर्यटक, 56,217 घरेलू पर्यटक और 1,47,224 स्थानीय पर्यटक आए थे, जिससे इस महोत्सव में विविध प्रकार के लोग आए थे.
तेमजेन इमना अलांग ने कहा, "हमें इस साल बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है." नगालैंड की विविध संस्कृतियों और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव, भारत में एक प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन कार्यक्रम के रूप में अपनी प्रमुखता बढ़ा रहा है.
तेमजेन इमना अलांग के मुताबिक, पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्रालय (DoNER ) ने भी इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करके एक बड़ी पहल की है. अलांग ने आगे कहा कि, उन्हें उम्मीद है कि DoNER मंत्रालय हॉर्नबिल महोत्सव को वैश्विक मंचों पर ले जाने में हमारी मदद करेगा.
दरअसल, DoNER मंत्रालय ने इस क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु आठ उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है. यह टास्क फोर्स कृषि, हथकरघा और हस्तशिल्प, पर्यटन, निवेश, खेल, पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारा, प्रोटीन आत्मनिर्भरता और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करेगी.
