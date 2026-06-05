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होर्मुज टेंशन खत्म, वेनेजुएला से अब 25 दिन में आएगा भरपूर सस्ता तेल; भारत के साथ 'डील' पक्की

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज 5 दिन के भारत दौरे पर आई हैं. तेल डील के साथ जानिए और किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच वार्ता में तेल खरीद को लेकर सहमति बनी. (Photo Credit; Getty Images/Narendra Modi X Post)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 2:32 PM IST

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India Venezuela Deal: अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है. इसके चलते होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकाबंदी लगी है. इससे तेल टैंकरों समेत अन्य मालवाहक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. भारत अपनी जरूरत का 85 से 90 फीसदी क्रूड ऑयल इसी मार्ग से मंगाता है. लेकिन, होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव के चलते ये सप्लाई नहीं हो पा रही है.

ऐसे समय में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का आना भारत के लिए सोने पे सुहागा माना जा रहा है. क्योंकि, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत के साथ कच्चे तेल को लेकर बड़ी डील पर साइन किया है. इसके बाद देश को 25 से 40 दिन में तेल का टैंकर मिल जाएगा, वो भी बिना होर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस किए.

आईए जानते हैं, होर्मुज स्ट्रेट को बायपास करके कैसे तेल टैंकर भारत पहुंचेंगे? डेल्सी रोड्रिगेज की भारत यात्रा को रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अहम क्यों माना जा रहा है? वेनेजुएला के साथ भारत की और किन-किन मुद्दों पर डील हुई.

वेनेजुएला के साथ 3 सेक्टर में समझौते: भारत और वेनेजुएला के बीच मुख्य रूप से कच्चे तेल (Crude Oil) की आपूर्ति, खनन और फार्मास्यूटिकल्स (दवाइयों) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक डील हुई है. वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन तीनों सेक्टर में साझेदारी को मजबूत करने के लिए चर्चा की. वेनेजुएल-भारत के बीच इन डील्स और व्यापार का संचालन अमेरिकी प्रतिबंधों, टैरिफ और वैश्विक भू-राजनीतिक कारकों के प्रभाव के बावजूद स्वतंत्र रूप से किया जाएगा.

भारत का वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ा: दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला से भारत का तेल आयात तेजी से बढ़ा है. दरअसल, वेनेजुएला भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले शीर्ष देशों में शामिल है. एक रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला भारत को औसतन लगभग 4,17,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात कर रहा है. अब दोनों देशों ने तेल की खोज, उत्पादन और शोधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है.

वेनेजुएला को भारत भेजता जेनरिक दवाएं: पिछले कुछ समय में भारत और वेनेजुएला के बीच तेल परियोजनाओं में लगभग 800 मिलियन डॉलर के निवेश और सहयोग को लेकर रणनीतिक साझेदारी देखी गई है. भारत की ओर से वेनेजुएला को जेनेरिक दवाओं का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है. इसके उलट, वेनेजुएला भारत को खनिज जैसे एल्युमीनियम और लेड निर्यात करता है. दोनों देशों के बीच तेल के अलावा, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) के खनन, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में भी व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी है.

होर्मुज को बायपास करके भारत आएगा सस्ता तेल: वेनेजुएला से भारत तक तेल लाने के लिए होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से होकर आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. क्योंकि, होर्मुज स्ट्रेट मध्य पूर्व (ईरान और सऊदी अरब) से तेल लाने का मार्ग है. जबकि, वेनेजुएला से तेल अटलांटिक और हिंद महासागर के समुद्री मार्गों से सीधे भारत पहुंचेगा. यही कारण है कि वेनेजुएला से तेल आयात करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद सुरक्षित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विकल्प है. इससे होर्मुज स्ट्रेट के तनाव और संकट का असर नहीं पड़ेगा.

केप ऑफ गुड होप रूट से 40 दिन में भारत पहुंचेगा क्रूड ऑयल: वेनेजुएला से भारत में तेल लाने के 2 रूट हैं. इनमें से एक है केप ऑफ गुड होप रूट. यह वेनेजुएला से तेल लाने का मुख्य और सबसे सुरक्षित मार्ग है. इस रूट के लिए तेल टैंकर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से होते हुए अटलांटिक महासागर पार करते हैं. फिर अफ्रीका के दक्षिणी सिरे (केप ऑफ गुड होप) का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करके भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचते हैं. लगभग 22,000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में तेल ट्रैंकर को 35 से 40 दिन का समय लगता है.

स्वेज नहर रूट से 25 दिन में भारत पहुंचेगा तेल ट्रैंकर: वेनेजुएला से तेल लाने का दूसरा रूट स्वेज नहर का है. इस मार्ग में जहाज अटलांटिक महासागर पार करके भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं और स्वेज नहर, लाल सागर तथा बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य होते हुए अरब सागर के रास्ते भारत पहुंचते हैं. ये रूट छोटा है. लगभग 15,000 किलोमीटर की इस यात्रा में 25 दिन का समय लगता है. लेकिन, पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति में यह मार्ग जोखिम वाला रहता है.

तेल के लिए खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा भारत: वैश्विक ऊर्जा संकट और मध्य पूर्व में तनाव के चलते भारत अब तेल के लिए खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है. साथ ही भारत अब वेनेजुएला से तेल आयात को प्रमुखता दे रहा है. हालांकि, वेनेजुएला का कच्चा तेल (अल्ट्रा-हैवी क्रूड) बहुत भारी और सल्फर युक्त होता है. इसे सामान्य रिफाइनरी में प्रोसेस नहीं किया जा सकता. इसके लिए भारत में गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) जैसी चुनिंदा रिफाइनरियां ही प्रोसेस करने की पूरी क्षमता रखती हैं.

डेलसी रोड्रिगेज का ये छठा भारतीय दौरा: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज इन दिनों भारत आई हुई हैं. इस यात्रा के दौरान उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की. इससे पहले रोड्रिगेज 2015 में (विदेश मंत्री के रूप में) और 2019, 2023, 2024 व 2025 में (उपराष्ट्रपति के रूप में) भारत की यात्रा कर चुकी हैं.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति कब-कब भारत आए: मार्च 2005 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने भारत का राजकीय दौरा किया था, जिससे दोनों देशों के संबंधों को बहुत बढ़ावा मिला था. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और ऊर्जा सहयोग को काफी बढ़ावा मिला था. पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने कार्यकाल में भारत का दौरा नहीं किया.

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