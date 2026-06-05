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होर्मुज टेंशन खत्म, वेनेजुएला से अब 25 दिन में आएगा भरपूर सस्ता तेल; भारत के साथ 'डील' पक्की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच वार्ता में तेल खरीद को लेकर सहमति बनी. ( Photo Credit; Getty Images/Narendra Modi X Post )

India Venezuela Deal: अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है. इसके चलते होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकाबंदी लगी है. इससे तेल टैंकरों समेत अन्य मालवाहक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. भारत अपनी जरूरत का 85 से 90 फीसदी क्रूड ऑयल इसी मार्ग से मंगाता है. लेकिन, होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव के चलते ये सप्लाई नहीं हो पा रही है.

ऐसे समय में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का आना भारत के लिए सोने पे सुहागा माना जा रहा है. क्योंकि, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत के साथ कच्चे तेल को लेकर बड़ी डील पर साइन किया है. इसके बाद देश को 25 से 40 दिन में तेल का टैंकर मिल जाएगा, वो भी बिना होर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस किए.

आईए जानते हैं, होर्मुज स्ट्रेट को बायपास करके कैसे तेल टैंकर भारत पहुंचेंगे? डेल्सी रोड्रिगेज की भारत यात्रा को रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अहम क्यों माना जा रहा है? वेनेजुएला के साथ भारत की और किन-किन मुद्दों पर डील हुई.

वेनेजुएला के साथ 3 सेक्टर में समझौते: भारत और वेनेजुएला के बीच मुख्य रूप से कच्चे तेल (Crude Oil) की आपूर्ति, खनन और फार्मास्यूटिकल्स (दवाइयों) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक डील हुई है. वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन तीनों सेक्टर में साझेदारी को मजबूत करने के लिए चर्चा की. वेनेजुएल-भारत के बीच इन डील्स और व्यापार का संचालन अमेरिकी प्रतिबंधों, टैरिफ और वैश्विक भू-राजनीतिक कारकों के प्रभाव के बावजूद स्वतंत्र रूप से किया जाएगा.

भारत का वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ा: दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला से भारत का तेल आयात तेजी से बढ़ा है. दरअसल, वेनेजुएला भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले शीर्ष देशों में शामिल है. एक रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला भारत को औसतन लगभग 4,17,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात कर रहा है. अब दोनों देशों ने तेल की खोज, उत्पादन और शोधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है.

वेनेजुएला को भारत भेजता जेनरिक दवाएं: पिछले कुछ समय में भारत और वेनेजुएला के बीच तेल परियोजनाओं में लगभग 800 मिलियन डॉलर के निवेश और सहयोग को लेकर रणनीतिक साझेदारी देखी गई है. भारत की ओर से वेनेजुएला को जेनेरिक दवाओं का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है. इसके उलट, वेनेजुएला भारत को खनिज जैसे एल्युमीनियम और लेड निर्यात करता है. दोनों देशों के बीच तेल के अलावा, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) के खनन, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में भी व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी है.

होर्मुज को बायपास करके भारत आएगा सस्ता तेल: वेनेजुएला से भारत तक तेल लाने के लिए होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से होकर आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. क्योंकि, होर्मुज स्ट्रेट मध्य पूर्व (ईरान और सऊदी अरब) से तेल लाने का मार्ग है. जबकि, वेनेजुएला से तेल अटलांटिक और हिंद महासागर के समुद्री मार्गों से सीधे भारत पहुंचेगा. यही कारण है कि वेनेजुएला से तेल आयात करना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद सुरक्षित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विकल्प है. इससे होर्मुज स्ट्रेट के तनाव और संकट का असर नहीं पड़ेगा.