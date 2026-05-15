होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी के लिए ईरान जिम्मेदार नहीं : लावरोव
रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि होर्मुज जलजमरूमध्य में नाकाबंदी के लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है.
Published : May 15, 2026 at 4:15 PM IST
नई दिल्ली: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान और अमेरिका-इजराइली गठबंधन सेनाओं के बीच लड़ाई और होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी को लेकर बॉर्डर की चिंता की वजह से खाड़ी इलाके में चल रहे समुद्री संकट पर कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को वॉशिंगटन और तेल अवीव के बिना उकसावे के हमले की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई, जबकि उन्होंने कहा कि इसके लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है.
ब्रिक्स विदेश मामलों की बैठक के बाद भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, लावरोव ने कहा कि अमेरिका-इजराइली सेनाओं के ईरान पर हमला करने से पहले ही होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित मार्गदर्शन पक्का कर लिया गया था, और कहा कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा अस्थिरता की स्थिति पैदा करने के लिए तेहरान जिम्मेदार नहीं है.
❗️ 🇷🇺 FM Lavrov on Iran: ‘We Need to Understand Root Causes of Every Conflict, Here it is Unprovoked Aggression by US & Israel’— RT_India (@RT_India_news) May 15, 2026
‘Before February 28, before the start of this aggression, there was no problem with the Strait of Hormuz,’ Lavrov noted.
Adding that the ‘real goal’… pic.twitter.com/NW9xEYUki1
उन्होंने कहा, "हमें हर झगड़े की असली वजहों को समझने की जरूरत है, और हम समझते हैं कि असली वजह क्या है: ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का बिना उकसावे का हमला. और अब हर कोई ईरान और बाकी सभी से होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की मांग कर रहा है.
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 28 फरवरी से पहले, इस हमले के शुरू होने से पहले, होर्मुज स्ट्रेट के साथ कोई समस्या नहीं थी. नेविगेशन पक्का किया गया, सेफ नेविगेशन 100 प्रतिशत पक्का किया गया.
लावरोव ने कहा, "इसलिए जब ईरान के खिलाफ यह हमला शुरू किया गया, तो मकसद साफ था, यह ऐलान किया गया था - इतिहास के उस दौर को खत्म करने के लिए कहा गया कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों में डर और आतंक फैलाया था." लेकिन ईरान वह देश नहीं है जिसने होर्मुज जलडमरूमध्य को रोका है. उन्होंने कहा, "ईरान वह देश नहीं था जिसने फारस की खाड़ी के देशों के साथ दूसरे पड़ोसी देशों के संबंध में यह समस्या पैदा की."
रूस के विदेश मंत्री ने फारस की खाड़ी में ईरान, अरब राजशाही, अरब देशों की लीग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को शामिल करते हुए एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा के लिए मॉस्को के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव पर भी ज़ोर दिया.
लावरोव ने कहा, "क्योंकि जब अरब देश और ईरान एक-दूसरे के खिलाफ थे, तो यह सामान्य नहीं था; इससे सिर्फ उनके देशों के लोगों को नुकसान हो रहा था." उन्होंने कहा कि रूस ने सालों से तनाव कम करने के लिए बातचीत और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है.
उन्होंने आगे कहा कि चीन ने भी इसी तरह की पहल का प्रस्ताव दिया था और दावा किया कि तेहरान ने ऐसी कोशिशों का समर्थन किया है. लावरोव ने जोर देकर कहा कि अभी की प्राथमिकता चल रहे संघर्ष को खत्म करना और यह पक्का करना है कि सीजफायर एक स्थायी समझौते में बदल जाए.
उन्होंने कहा, "अभी सबसे जरूरी बात यह है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए ताकि यह पक्का हो सके कि यह सीजफायर किसी भी दुश्मनी को खत्म करने के लिए एक फाइनल डील बन जाए."
बड़े क्षेत्रीय ढांचा पर, लावरोव ने कहा कि एक ग्रुप के तौर पर ब्रिक्स ऐसी बातचीत में सीधे तौर पर बीच-बचाव नहीं कर सकता, लेकिन अलग-अलग सदस्य देश होर्मुज स्ट्रेट में स्थिरता और बिना रुकावट नेविगेशन पक्का करने में रचनात्मक रोल निभा सकते हैं.
उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे झगड़े में भारत एक संभावित बिचौलिया बन सकता है, और नई दिल्ली के "बड़े कूटनीतिक अनुभव और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा" पर जोर दिया.
लावरोव ने ईरान और अमेरिका के बीच तुरंत के मुद्दों पर बातचीत को आसान बनाने में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि भारत इस इलाके में लंबे समय तक अस्थिरता को रोकने के लिए बड़े रणनीतिक जुड़ाव में अहम भूमिका निभाएगा.
"पाकिस्तान जरूरी समस्याओं को हल करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू करने में मदद कर रहा है."
उन्होंने कहा, "अगर वे ईरान और उसके अरब दोस्तों के बीच लंबे समय के लिए मध्यस्थ चाहते हैं, तो भारत अपने बड़े रणनीतिक अनुभव को देखते हुए यह भूमिका निभा सकता है."
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद लावरोव की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में थे. रूसी राजनयिक का दौरा ईरान विवाद को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंता और रूसी और ईरानी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध की छूट खत्म होने के समय हो रहा है.
प्रेस ब्रीफिंग में, लावरोव ने आगे कहा कि भारत, जो अभी ब्रिक्स का चेयरमैन है और क्षेत्रीय स्थिरता में प्रत्यक्ष हित रखने वाला एक बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, बातचीत के लिए खास हितधारकों को एक साथ लाने में मदद कर सकता है.
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