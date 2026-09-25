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उत्तराखंड में चिड़ियाघर तक पहुंचा यह कीड़ा, पेड़ों को काटने की आई नौबत, टेंशन में जू प्रशासन

देहरादून जू के पुराने और घने पेड़ निभाते हैं अब भूमिका: देहरादून चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में पुराने और घने पेड़ मौजूद हैं. लंबे समय से ये पेड़ चिड़ियाघर के प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. यही वजह है कि यहां पेड़ों में होपलो की मौजूदगी सामने आने के बाद वन विभाग की चिंता बढ़ गई है.

रायपुर समेत जिले के कई वन क्षेत्रों में इसके कारण बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना पड़ा है, लेकिन अब चिंता इस बात को लेकर बढ़ रही है कि होपलो का असर देहरादून चिड़ियाघर (देहरादून जू) में भी दोबारा दिखाई देने लगा है. जिसके चलते पेड़ों को काटने की नौबत आ चुकी है.

दअरसल, उत्तराखंड के जंगलों में साल के पेड़ों के लिए चुनौती बन चुका होपलो (साल बोरर) कीड़ा अब देहरादून चिड़ियाघर तक भी पहुंच गया है. राज्य के कई वन क्षेत्रों में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले इस कीड़े का प्रकोप देहरादून जिले में भी बड़े स्तर पर सामने आ चुका है.

देहरादून: उत्तराखंड में कई वन क्षेत्रों में तांडव मचा चुके कीड़े ने देहरादून चिड़ियाघर में भी दस्तक दे दी है. इसके चलते जहां पहले ही 250 पेड़ काटे जा चुके हैं, तो अब कई दूसरे पेड़ों पर भी इसका प्रकोप दिखने लगा है. जिससे जू प्रशासन और वन विभाग की टेंशन बढ़ गई है.

बेशकीमती पेड़ों का खाकर बना रहा पाउडर होपलो: होपलो बोरर पेड़ों के तने और अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाता है और संक्रमण बढ़ने की स्थिति में पेड़ कमजोर होकर सूखने लगते हैं. खास बात ये है कि चिड़ियाघर में होपलो का मामला पहली बार सामने नहीं आया है. इससे पहले भी इसके प्रकोप के चलते यहां करीब 250 पेड़ों को काटना पड़ा था.

पेड़ों को खोखला कर रहा होपलो कीड़ा (फोटो- ETV Bharat)

प्रभावित पेड़ों को हटाने के बाद भी जू के पेड़ों तक कैसे पहुंचा होपलो? अब एक बार फिर कई पेड़ों में होपलो के लक्षण दिखाई देने लगे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि पहले प्रभावित पेड़ों को हटाए जाने के बावजूद कीड़ा दोबारा चिड़ियाघर के पेड़ों तक कैसे पहुंचा और इसका दायरा आगे कितना बढ़ सकता है?

देहरादून जिले में रायपुर से लेकर दूसरे कई वन क्षेत्रों में भी होपलो का प्रकोप सामने आ चुका है. वन विभाग लगातार प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी कर रहा है और संक्रमण की स्थिति के आधार पर पेड़ों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा जा रहा है. कुछ पेड़ों को तत्काल हटाने की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ को बचाने की कोशिश की जाती है. वहीं, शिवालिक वन क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक राजीव धीमान का कहना है कि,

शिवालिक वन क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक राजीव धीमान का बयान (फोटो- ETV Bharat)

अब वन विभाग के सामने चुनौती सिर्फ प्रभावित पेड़ों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि चिड़ियाघर के दूसरे पेड़ों को संक्रमण से बचाने की भी है. क्योंकि, यदि कीड़े का प्रकोप बढ़ता है, तो इसका असर चिड़ियाघर के हरित वातावरण के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है. ऐसे में प्रभावित पेड़ों की लगातार निगरानी और समय रहते जरूरी कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पेड़ों को बुरादे में बदल रहा होपलो (फोटो- ETV Bharat)

यानी जिस होपलो से देहरादून के वन क्षेत्र पहले से जूझ रहे हैं, तो वहीं अब चिड़ियाघर के पेड़ों के लिए भी खतरा बनता दिखाई दे रहा है. पहले 250 पेड़ों की कटाई के बाद दोबारा सामने आया प्रकोप इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है.

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