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सुप्रीम कोर्ट ने CJI और न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर राउत और वागले को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ टिप्पणी को लेकर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई में शिवसेना (UBT) के MP संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया. सीजेआई ने मौखिक रूप से दुख जताया कि जो लोग अक्सर कोर्ट से स्वतंत्रता की सुरक्षा चाहते हैं, वे अब इसकी निंदा कर रहे हैं. उन्होंने इस आलोचना को 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और उम्मीद जताई कि 'अच्छी समझ आएगी.'

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट प्रदीप राय ने कहा, 'हमें यह कंटेम्प्ट प्रोसिडिंग शुरू करते हुए दुख हो रहा है. एक जिम्मेदार सांसद हैं और दूसरे बहुत जिम्मेदार सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है और उन्हें यहां रहना होगा.'