सुप्रीम कोर्ट ने CJI और न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर राउत और वागले को अवमानना नोटिस जारी किया
एससीबीए प्रेसिडेंट ने कहा, 'हमें यह कंटेम्प्ट प्रोसिडिंग शुरू करते हुए दुख हो रहा है. एक जिम्मेदार सांसद हैं और दूसरे बहुत जिम्मेदार सीनियर जर्नलिस्ट.
By Sumit Saxena
Published : October 16, 2026 at 2:15 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ टिप्पणी को लेकर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई में शिवसेना (UBT) के MP संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया. सीजेआई ने मौखिक रूप से दुख जताया कि जो लोग अक्सर कोर्ट से स्वतंत्रता की सुरक्षा चाहते हैं, वे अब इसकी निंदा कर रहे हैं. उन्होंने इस आलोचना को 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और उम्मीद जताई कि 'अच्छी समझ आएगी.'
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. सीनियर वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट प्रदीप राय ने कहा, 'हमें यह कंटेम्प्ट प्रोसिडिंग शुरू करते हुए दुख हो रहा है. एक जिम्मेदार सांसद हैं और दूसरे बहुत जिम्मेदार सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है और उन्हें यहां रहना होगा.'
बेंच ने कहा, 'नोटिस जारी करें. कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई क्यों चल रही है, इसका कारण बताएं.' और कहा कि उनकी पर्सनल मौजूदगी से छूट दी गई है. राय ने मामले में छोटी तारीख देने का आग्रह किया. बेंच ने कहा कि लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है.
कोर्टरूम में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) को सपोर्ट करते हैं और बहुत से लोग समझते हैं और वे जानबूझकर ऐसा करते हैं, और वे कोर्ट पर दबाव डालने के लिए ऐसा करते हैं. मेहता ने कहा, 'उनका मानना है कि इससे दबाव आएगा. कोशिश यही है और यह बेकार भी हो सकती है.'
सीजेआई ने कहा कि कोर्ट पर्सनल लिबर्टी और फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी इंस्टीट्यूशन पर ऐसे हमले हो रहे हैं. जहां भी पर्सनल लिबर्टी या अधिकारों को खतरा होता है. उनमें से हर कोई पहले भी बचाव के लिए कोर्ट आया है और कोर्ट उन अधिकारों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं रहा. फिर भी वे निंदा और आलोचना कर रहे हैं. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. उम्मीद है कि सभी को सद्बुद्धि आए, हम प्रार्थना कर सकते हैं.' सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा.
बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा पेश की गई कोर्ट की अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया. 15 अक्टूबर को भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के बारे में उनके सार्वजनिक बयानों पर दायर किए गए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस को अपनी सहमति दे दी.
वागले ने सीजेआई के फैसले पर एक अखबार की रिपोर्ट के जवाब में अपने एक्स अकाउंट से एक गलत पोस्ट किया था. बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया और अपनी पोस्ट के लिए माफी मांगी. एजी ने अपने सहमति पत्र में कहा, 'मेरे हिसाब से पत्रकार निखिल वागले और सांसद संजय राउत के ट्वीट पहली नजर में शर्मनाक हैं, जिनका मकसद भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट और खासकर भारत के चीफ जस्टिस की इज्जत कम करना था.'
पत्र में यह भी कहा गया कि राउत के ट्वीट, 'जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, वहां जजों के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने और मुख्यमंत्रियों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के स्वागत के लिए डिनर आयोजित करने.' के बारे में किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं हैं.
ट्वीट का दूसरा हिस्सा भी बिना किसी वेरिफिकेशन के किया गया. जहां तक बयान के दूसरे हिस्से की बात है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की फाइल की गई रिट पिटीशन पर 19 जून, 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर से स्थिति साफ लगती है. रिट पिटीशन का कंटेंट, राउत के ट्वीट के दूसरे हिस्से में दिए गए बयानों का विषय है”, एजी के लेटर में कहा गया.
इसमें आगे कहा गया है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर से यह साफ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत जजों के लंदन में बैडमिंटन खेलने और BJP के लोगों के साथ होने के बयान झूठे पाए गए हैं, और कोर्ट का ऑर्डर ट्वीट की तारीख से पहले का है. लेटर में आगे कहा गया, 'यह जरूरी है कि सांसद को ऐसे घटिया आरोप लगाने से पहले फैक्ट्स वेरिफाई कर लेने चाहिए थे.' एससीबीए की याचिका 15 अक्टूबर को दायर की गई थी और एजी ने उसी दिन न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 (1) (बी) के तहत कार्रवाई के लिए अपनी सहमति दे दी थी.
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