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दिल्ली की राजनीति में ‘हुक्का घमासान’: 'सूखे नशे' का आरोप बनाम देहाती-पंचायती परंपरा की दलील

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में त्यौहारों के इस सीजन में राजनीतिक बयानबाजी और आरोपों का दौर एक नए मोड़ पर आ पहुंचा है. दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा के आवास पर एक नवंबर की शाम आयोजित एक दिवाली कार्यक्रम में हुक्के के इस्तेमाल की तस्वीर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने आ गई हैं. एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इसे ‘सूखा नशा’ करार देकर सरकार को घेर रही है, वहीं बीजेपी ने इसे देहाती संस्कृति और पंचायती भाईचारे की पहचान बताकर पलटवार किया है.

आम आदमी पार्टी का हमला: ‘सनातनी होने का नाटक और दिवाली पार्टी में सूखा नशा’ आम आदमी पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बयानों के जरिए बीजेपी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. आप विधायक संजीव झा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, "सनातनी होने का नाटक करने वालों की असलियत देखिए. एक तरफ दिल्ली में बीजेपी सरकार ऑनलाइन शराब की डिलीवरी करवा रही है, तो दूसरी तरफ दिवाली पार्टी में मंत्री सूखा नशा कर रहे हैं." झा ने आगे सवाल किया कि क्या इस दिवाली पार्टी में शामिल होकर खुलेआम सूखा नशा करने वालों का डोप टेस्ट होगा या मंत्री होने की वजह से इनके सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे?

वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेताओं ने निशाना साधते हुए पूछा कि क्या यह 'हुक्का पार्टी' करदाताओं के पैसे से सरकारी बंगले में आयोजित की गई थी? पार्टी ने अपने आधिकारिक पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पूरे पंजाब से नशा खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन दिल्ली में मंत्री खुद सूखा नशा कर रहे हैं.

बीजेपी का पलटवार: ‘प्रतिबंधित हुक्का बार और देहाती परंपरा में फर्क समझें’

आम आदमी पार्टी के इन तीखे हमलों पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे देहात की ग्रामीण संस्कृति का अपमान बताया है. सौरभ भारद्वाज को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि वह खुद चिराग दिल्ली जैसे पारंपरिक गांव में पले-बढ़े हैं, उन्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि हुक्का देहात और पूरे देश में पंचायती सभ्यता का प्रतीक है. बीजेपी ने स्पष्ट किया कि बैन किए गए हुक्का बार और पारंपरिक ग्रामीण हुक्के में ज़मीन-आसमान का अंतर है. बैन हुक्का बारों में नशीली दवाएं परोसी जाती थीं, जबकि पारंपरिक देहाती हुक्के में नगण्य तंबाकू का प्रयोग होता है. कपूर ने तंज भरे लहजे में आप नेताओं को चेताया कि हुक्के का महत्व समझ लें, वरना कहीं चिराग दिल्ली गांव उनका 'हुक्का-पानी' ही बंद न कर दे.

जाट समाज और देहात में हुक्के का पंचायती महत्व

दिल्ली देहात और ग्रामीण समाज में हुक्के की सामाजिक भूमिका को स्पष्ट करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने इसके सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इसे देहात और जाट समाज में हुक्का महज तंबाकू का सेवन नहीं, बल्कि चौपाल और पंचायत में सामाजिक बराबरी का प्रतीक माना जाता है. पंचायत शुरू होने से पहले हुक्का भरना और एक-दूसरे को देना आपसी भाईचारे को दर्शाता है. हुक्के की नली का एक हाथ से दूसरे हाथ जाना (गुटका फिराना) विवादों को सुलझाने और बड़े फैसलों पर सर्वसम्मति बनाने की परंपरा का हिस्सा है. यह बुजुर्गों के ज्ञान और युवाओं के आदर को आपस में जोड़ता है.

दिल्ली की राजनीति में हुक्के को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब नशे के विरोध और पारंपरिक संस्कृति के सम्मान के द्वंद्व में तब्दील हो चुका है. आम आदमी पार्टी जहां इसे सत्ता के दुरुपयोग और नशे को बढ़ावा देने के रूप में पेश कर रही है, वहीं बीजेपी इसे देहाती पहचान और पंचायती भाईचारे से जोड़कर रक्षात्मक रुख के साथ पलटवार कर रही है.



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