गुजरात में जहरीली शराब त्रासदी : मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही
सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से अधिक अस्पताल में भर्ती हैं.
Published : August 20, 2026 at 12:59 PM IST
भावनगर : गुजरात के भावनगर जिले में नकली शराब के सेवन से अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है और 30 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं. गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है.
पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले में 12 अवैध शराब विक्रेताओं को हिरासत में लिया है. भावनगर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आर वी असारी ने गुरुवार को पुष्टि की कि सात लोगों की मौत हो गई है और 30 का इलाज चल रहा है.
उन्होंने कहा, "वरतेज पुलिस स्टेशन क्षेत्र के खारकड़ी गांव में जहरीली, रासायनिक मिश्रित शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत होने पर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया. इसके बाद 21 लोगों को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज की गई."
पुलिस जांच कर रही है और मामले को संभालने के लिए राज्य निगरानी प्रकोष्ठ की एक टीम को नियुक्त किया गया है. आईजीपी ने कहा, "अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है." पुलिस के अनुसार, पीड़ितों ने एक लोकप्रिय इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) ब्रांड की नकली बोतल में पैक की गई मिलावटी शराब का सेवन किया.
भावनगर कलेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि प्रशासन को मंगलवार शाम करीब 6 बजे जिले के घोघा तालुका के खारकड़ी गांव में एक पार्टी के दौरान अवैध शराब पीने से पांच दोस्तों के बीमार पड़ने की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि बाद में पता चला कि भावनगर शहर के अन्य गांवों और इलाकों के लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं.
पुलिस अधीक्षक (एसपी) नितेश पांडे ने बताया कि कुछ दिन पहले खारकड़ी गांव में कुछ लोगों ने आईएमएफएल ब्रांड की नकली बोतल से शराब पी ली, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. निजी अस्पतालों में चल रहे मुफ्त उपचार शिविरों में निगरानी के लिए सर टी अस्पताल और अहमदाबाद के गुर्दा अस्पताल आईकेडीआरसी के डॉक्टरों की टीमें भी तैनात की गईं.
एसपी ने बताया कि पीड़ितों की जांच में एक समान पैटर्न सामने आया है कि उनमें से अधिकांश ने नकली शराब की बोतलों से शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये बोतलें मध्य प्रदेश से मंगाई गई थीं, और आगे की जांच इस बात की हो रही है कि इन्हें कहां से लाया गया, कैसे बनाया गया और किसने इन्हें भावनगर भेजा. अधिकारी ने बताया कि इसी ब्रांड की कई बोतलें अवैध शराब बेचने वालों से जब्त की गई हैं, और नकली शराब की आपूर्ति में शामिल अन्य अवैध शराब बेचने वालों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.
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