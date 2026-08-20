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गुजरात में जहरीली शराब त्रासदी : मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही

भावनगर के अस्पताल में मरीजों का चल रहा इलाज ( PTI )

भावनगर : गुजरात के भावनगर जिले में नकली शराब के सेवन से अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है और 30 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं. गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है. पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले में 12 अवैध शराब विक्रेताओं को हिरासत में लिया है. भावनगर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आर वी असारी ने गुरुवार को पुष्टि की कि सात लोगों की मौत हो गई है और 30 का इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा, "वरतेज पुलिस स्टेशन क्षेत्र के खारकड़ी गांव में जहरीली, रासायनिक मिश्रित शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत होने पर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया. इसके बाद 21 लोगों को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज की गई." पुलिस जांच कर रही है और मामले को संभालने के लिए राज्य निगरानी प्रकोष्ठ की एक टीम को नियुक्त किया गया है. आईजीपी ने कहा, "अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है." पुलिस के अनुसार, पीड़ितों ने एक लोकप्रिय इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) ब्रांड की नकली बोतल में पैक की गई मिलावटी शराब का सेवन किया.