दशकों तक चली लव स्टोरी, शादी के कुछ ही घंटों बाद व्यक्ति की हत्या, पत्नी के भाइयों पर आरोप

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में ऑनर किलिंग की घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति की पत्नी के भाइयों ने हत्या कर दी.

Honour Killing Man Murdered for Inter-Caste Marriage in East Godavari of Andhra Pradesh
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
Published : February 28, 2026 at 2:53 PM IST

पूर्व गोदावरी (आंध्र प्रदेश): एक प्रेम कहानी जो स्कूल में शुरू हुई, दशकों तक चली और फिर शादी में बदल गई. लेकिन शादी के कुछ ही घंटों में एक क्रूर ऑनर किलिंग में खत्म हो गई. मानवता को झकझोर देने वाली यह घटना आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले की है.

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, यह घटना मंडपेट (Mandapeta) मंडल के द्वारापुडी के वेमुलापल्ली गांव में हुई. पोलिपल्ली वीरवेंकट सूर्यप्रकाश राव (41), जो कपड़ा व्यापारी थे, की कथित तौर पर उनकी पत्नी के भाइयों ने इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि दोनों ने उनकी मर्जी के खिलाफ अंतरजातीय विवाह किया.

सूर्यप्रकाश राव की पत्नी अयनविल्ली संध्या (40), रायवरम में डिप्टी तहसीलदार के तौर पर काम करती हैं. संध्या और सूर्यप्रकाश राव ने 10वीं कक्षा तक साथ में पढ़ाई की. हालांकि बाद में वे अलग हो गए, लेकिन किस्मत ने उन्हें वर्षों बाद फिर से साथ ला दिया. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

परिवार के विरोध के बावजूद शादी
संध्या के भाइयों ने बार-बार चेतावनी दी, क्योंकि वे अलग-अलग जाति के थे और इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे, फिर भी कपल ने शादी करने का फैसला किया. उन्होंने 26 फरवरी गुरुवार सुबह अन्नावरम सत्यदेव मंदिर में शादी की और द्वारापुडी लौट आए.

सरकारी कर्मचारी संध्या ने शादी की तस्वीरें अपने बड़े भाई चंद्रपाल को भेजीं, जो एक बिजनेसमैन है. चंद्रपाल ने इसकी जानकारी अपने दूसरे भाई गिरिबाबू को दी, जो विजयनगरम में रहता है और एक फार्मासिस्ट है. शादी से गुस्साए दोनों भाइयों ने कथित तौर पर सूर्यप्रकाश राव को मारने की साजिश रची.

शादी के कुछ घंटों बाद हत्या
गुरुवार देर रात करीब 11.30 बजे, दोनों भाई द्वारापुडी में सूर्यप्रकाश राव के घर गए. कहा जाता है कि उन्होंने संध्या से कहा कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है और उसे बाहर आने को कहा. जब सूर्यप्रकाश राव उसके पीछे गए, तो बहस शुरू हो गई, जो हाथापाई में बदल गई और वह जमीन पर गिर गए. आरोप है कि इस दौरान दोनों भाइयों ने उनके सिर पर पत्थर से कई बार वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई.

जब भाइयों ने संध्या को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, तो सूर्यप्रकाश के पिता सूर्यनारायण ने शोर मचा दिया. आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे, आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. ईस्ट जोन की डीएसपी बी विद्या आधी रात को घटनास्थल पर पहुंचीं और जांच की.

एक दोस्ती जो दशकों तक चली
संध्या पहले कपिलेश्वरपुरम में सहायक राजस्व अधिकारी के तौर पर काम करती थीं और पिछले साल जून में उन्हें नायब तहसीलदार के तौर पर पदोन्नति मिली थी. कोविड के बाद के समय में उनके रिटायर्ड पोस्टमास्टर पिता की मौत के बाद, सूर्यप्रकाश राव दोस्तों के साथ उनसे मिलने गए और उन्हें सांत्वना दी. उस मुलाकात से उनके बीच फिर से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया.

सूर्यप्रकाश राव की हाल ही में लिवर सर्जरी हुई थी. उनकी दो छोटी बहनें हैं, दोनों शादीशुदा हैं. उनके पिता, सूर्यनारायण बोरुना ने कहा कि जिस बेटे से उन्हें उम्मीद थी कि वह बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा, उसकी हत्या कर दी गई.

संध्या ने शादी के कुछ ही घंटों बाद अपने पति को खो दिया. उसके भाइयों ने ही उसके पति की हत्या कर दी.

इस घटना ने ऑनर किलिंग, जाति के आधार पर भेदभाव और समाज की रुकावटों के खिलाफ शादी करने वाले जोड़ों के सामने आने वाली चुनौतियों को फिर से उजागर किया है.

