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पटना के डॉक्टर से 2 करोड़ की ठगी..महिला दोस्त के चक्कर में गंवा दिए जमा पूंजी

पटना में एक डॉक्टर को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर मुजफ्फरपुर की कोचिंग संचालिका ने 2.03 करोड़ रुपये ठगे. रिपोर्ट: राजीव रंजन

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पटना में डॉक्टर से ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 12:35 PM IST

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पटना: राजधानी पटना से ब्लैकमेलिंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. राजीव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक डॉक्टर को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर करीब 2.03 करोड़ रुपये की ठगी किए जाने का आरोप है. इस मामले में डॉक्टर की पत्नी ने मुजफ्फरपुर की एक कोचिंग संचालिका, उसके पति और एक अन्य सहयोगी के खिलाफ राजीव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. राजीव नगर थाना प्रभारी ओंकार कुमार ने इसकी पुष्टि की है.

"5 दिन पहले डॉक्टर के द्वारा आवेदन दिया गया था. इसके बाद इसकी जांच की जा रही है. वे पहले शिकायत के लिए मुजफ्फरपुर गए थे. उसके बाद यहां आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. आवेदन के आधार पर मामले की पड़ताल की जा रही है." - ओंकार कुमार, थाना प्रभारी, राजीव नगर

क्या है पूरी कहानी?: पटना के राजीव नगर की रहने वाली डॉक्टर की पत्नी ने पुलिस को दिए आवेदन में जो बताया, वह हैरान करने वाला है. डॉक्टर की पत्नी ने बताया कि, "7 जुलाई की रात डॉक्टर पति अचानक बेड से उठ गए और रोने लगे. जब रोने का कारण पूछा तो उन्होंने अपने साथ हो रही ब्लैकमेलिंग की बात कही."

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पटना साइबर थाना (ETV Bharat)

इलाज के नाम पर मदद: डॉक्टर की पत्नी के अनुसार 2024 में मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा की एक कोचिंग संचालिका और उनके डॉक्टर पति की दोस्ती हुई थी. डॉक्टर के अनुसार दोनों की व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई..फिर धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हो गयी. "कोचिंग संचालिका ने पहली बार मां की बीमारी के इलाज के बहाने 20 हजार रुपये की मांग की थी. इस पर डॉक्टर ने उसे 20 हजार दे दिए."

लगातार होती रही पैसों की मांग: 20 हजार लेने के बाद कोचिंग संचालिका किसी न किसी बहाने से पैसों की मांग करती रही. डॉक्टर मदद के नाम पर उसे पैसे देते रहे. कई बार में ट्रांजैक्शन कर करीब 4-5 लाख रुपये डॉक्टर ने कोचिंग संचालिका को दे दिए. इसके बाद भी रुपये की डिमांड की तो डॉक्टर ने मना कर दिया. इसके बाद उक्त महिला ने कोचिंग संस्थान खोलने के लिए 10 लाख की डिमांड की. उसने भरोसा दिया कि पति के माध्यम से सारा पैसा चुका देगी.

पुरानी सेल्फी और रेप की धमकी: साल 2025 नवंबर में कोचिंग संचालिका ने डॉक्टर को मुशहरी स्थित कार्यालय बुलाया. वहां एक 'सेल्फी फोटो' दिखाते हुए धमकी दी कि अगर पहले की तरह पैसे नहीं दिए, तो रेप का झूठा केस दर्ज करा दूंगी. इससे उनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी.

लोक लाज के डर से देते रहे पैसा: इस धमकी के बाद डॉक्टर लोक-लाज के डर से रुपये देते रहे. जब रकम काफी ज्यादा हो गई तो कोचिंग संचालिका ने व्हाट्सएप मैसेज कर कहा कि 5000 रुपये के स्टांप पेपर पर एक लीगल डिक्लेरेशन बनवाकर दें कि आपने जितनी रकम दी है, वह वापस नहीं लेंगे. प्रेशर में आकर डॉक्टर ने 18 दिसंबर 2025 को मुजफ्फरपुर कोर्ट में डिक्लेरेशन सौंप दिया.

एक करोड़ बत्तीस लाख: डिक्लेरेशन में तब तक दिए गए 1,32,64,960 रुपये का जिक्र था. डॉक्टर की पत्नी ने बताया कि डिक्लेरेशन लेटर के बावजूद उसकी भूख शांत नहीं हुई. कोचिंग संचालिका बार-बार आत्महत्या करने की धमकी देकर डॉक्टर से रुपये की डिमांड करने लगी.

लोन और कर्ज का अंतहीन जाल: कोचिंग संचालिका से बार-बार मिल रही धमकियों से डरकर डॉक्टर ने अपनी जमा-पूंजी के अलावा पर्सनल बैंक लोन, जीपीएफ और दोस्तों से कर्ज लेकर उसे करीब 58 लाख रुपये और दे दिए. 5 जुलाई 2026 की रात उक्त कोचिंग संचालिका ने फिर मैसेज भेजा कि 'हर हाल में 10 लाख रुपये और भेजिए, यह आखिरी बार है.'

"पति की मानसिक हालत देखकर खुद 10 लाख रुपये का पीएनबी चेक दिया. इसके बावजूद ब्लैकमेलिंग और धमकियों का दौर जारी रहा. थक-हारकर अब डॉक्टर की पत्नी ने इस संगठित गिरोह के खिलाफ राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है." -डॉक्टर की पत्नी

मुजफ्फरपुर का खतरनाक हनी ट्रैप गैंग: डॉक्टर की पत्नी के अनुसार ये लोग एक संगठित गिरोह चलाते हैं. इससे पहले मुजफ्फरपुर के इस हनी ट्रैप गैंग ने पटना के एक कारोबारी से 97 लाख रुपये ठग लिए थे.

अगर आप भी इस तरह के मामले में फंसते हैं तो रुपये देने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें.

  • ईमेल आईडी: policehelpline-bih@gov.in
  • इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर: 112
  • निषेध हेल्पलाइन नंबर: 15545
  • नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल वेबसाइट: https://cybercrime.gov.in/
  • साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर: 1930
  • सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर: https://www.ceir.gov.in/Home/index.jsp

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