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पटना के डॉक्टर से 2 करोड़ की ठगी..महिला दोस्त के चक्कर में गंवा दिए जमा पूंजी

पटना: राजधानी पटना से ब्लैकमेलिंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. राजीव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक डॉक्टर को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर करीब 2.03 करोड़ रुपये की ठगी किए जाने का आरोप है. इस मामले में डॉक्टर की पत्नी ने मुजफ्फरपुर की एक कोचिंग संचालिका, उसके पति और एक अन्य सहयोगी के खिलाफ राजीव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. राजीव नगर थाना प्रभारी ओंकार कुमार ने इसकी पुष्टि की है.

"5 दिन पहले डॉक्टर के द्वारा आवेदन दिया गया था. इसके बाद इसकी जांच की जा रही है. वे पहले शिकायत के लिए मुजफ्फरपुर गए थे. उसके बाद यहां आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. आवेदन के आधार पर मामले की पड़ताल की जा रही है." - ओंकार कुमार, थाना प्रभारी, राजीव नगर

क्या है पूरी कहानी?: पटना के राजीव नगर की रहने वाली डॉक्टर की पत्नी ने पुलिस को दिए आवेदन में जो बताया, वह हैरान करने वाला है. डॉक्टर की पत्नी ने बताया कि, "7 जुलाई की रात डॉक्टर पति अचानक बेड से उठ गए और रोने लगे. जब रोने का कारण पूछा तो उन्होंने अपने साथ हो रही ब्लैकमेलिंग की बात कही."

पटना साइबर थाना (ETV Bharat)

इलाज के नाम पर मदद: डॉक्टर की पत्नी के अनुसार 2024 में मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा की एक कोचिंग संचालिका और उनके डॉक्टर पति की दोस्ती हुई थी. डॉक्टर के अनुसार दोनों की व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई..फिर धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हो गयी. "कोचिंग संचालिका ने पहली बार मां की बीमारी के इलाज के बहाने 20 हजार रुपये की मांग की थी. इस पर डॉक्टर ने उसे 20 हजार दे दिए."

लगातार होती रही पैसों की मांग: 20 हजार लेने के बाद कोचिंग संचालिका किसी न किसी बहाने से पैसों की मांग करती रही. डॉक्टर मदद के नाम पर उसे पैसे देते रहे. कई बार में ट्रांजैक्शन कर करीब 4-5 लाख रुपये डॉक्टर ने कोचिंग संचालिका को दे दिए. इसके बाद भी रुपये की डिमांड की तो डॉक्टर ने मना कर दिया. इसके बाद उक्त महिला ने कोचिंग संस्थान खोलने के लिए 10 लाख की डिमांड की. उसने भरोसा दिया कि पति के माध्यम से सारा पैसा चुका देगी.

पुरानी सेल्फी और रेप की धमकी: साल 2025 नवंबर में कोचिंग संचालिका ने डॉक्टर को मुशहरी स्थित कार्यालय बुलाया. वहां एक 'सेल्फी फोटो' दिखाते हुए धमकी दी कि अगर पहले की तरह पैसे नहीं दिए, तो रेप का झूठा केस दर्ज करा दूंगी. इससे उनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी.

लोक लाज के डर से देते रहे पैसा: इस धमकी के बाद डॉक्टर लोक-लाज के डर से रुपये देते रहे. जब रकम काफी ज्यादा हो गई तो कोचिंग संचालिका ने व्हाट्सएप मैसेज कर कहा कि 5000 रुपये के स्टांप पेपर पर एक लीगल डिक्लेरेशन बनवाकर दें कि आपने जितनी रकम दी है, वह वापस नहीं लेंगे. प्रेशर में आकर डॉक्टर ने 18 दिसंबर 2025 को मुजफ्फरपुर कोर्ट में डिक्लेरेशन सौंप दिया.