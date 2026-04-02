हनी सिंह और बादशाह का 'वॉल्यूम 1' गाना पूरी तरह बैन, दिल्ली हाईकोर्ट ने गाने को बताया अश्लील
दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘वॉल्यूम 1’ गाने को सभी सोशल मीडिया और संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है.
Published : April 2, 2026 at 6:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह के आपत्तिजनक गीत 'वॉल्यूम 1' को सभी प्लेटफार्मों से हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने कहा कि उन्होंने यह गाना सुना और यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जिसने अदालत की अंतरात्मा पूरी तरह से झकझोर दिया है.
कोर्ट ने सोशाल मीडिया समेत सभी प्लेटफार्म्स को निर्देश दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि गाने का अंश भी किसी सार्वजनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध न हो. कोर्ट ने कहा कि ये गाना अश्लील है और ये महिलाओं के लिए अपमानजनक है. गाने में महिलाओं को एक वस्तु की तरह पेश किया जा रहा है. इस गाने में कोई कलात्मक या सामाजिक मूल्य नहीं है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज इस गाने को डिजिटल प्लेटफार्म पर चलने की अनुमति नहीं दे सकता है.
Delhi High Court directed to take down the URLs of a song by Yo Yo Honey Singh from all social media platforms and sharing platforms.— ANI (@ANI) April 2, 2026
The song was released in 2006-7 by Honey Singh and Badshah. The High Court said that the song is obscene, vulgar and derogatory towards women.…
जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि हाल ही में उन्होंने एक कंसर्ट के दौरान हनी सिंह के गाने के कुछ हिस्से को सुना. कोर्ट ने हनी सिंह और बादशाह को नोटिस जारी किया और उन्हें ये गाना हर प्लेटफार्म से हटाने का आदेश दिया. याचिका हिन्दू शक्ति दल नामक संगठन ने दायर किया था.
'वॉल्यूम 1' एक विवादित गाना है. यह गाना 2006-07 में हनी सिंह और बादशाह ने रिलीज़ किया था. इस गाने से काफी लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन महिलाओं को लेकर इस गाने के खिलाफ विरोध भी हुआ था. इस गाने के खिलाफ कई स्थानों पर शिकायतें भी दर्ज करायी गई थीं.
हाई कोर्ट ने कहा कि यह गाना अश्लील, भद्दा और महिलाओं के प्रति अपमानजनक है. कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख तय की है.
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