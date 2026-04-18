ईमानदार ड्राइवर ने जैकलीन का खोया फोन लौटाया, चेहरे पर लौटी आई मुस्कान...कहा शुक्रिया
ईमानदार कोच्चि टैक्सी ड्राइवर ने ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट को खोया हुआ iPhone लौटा दिया. लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं.
Published : April 18, 2026 at 3:12 PM IST
एर्नाकुलम: केरल के एक ड्राइवर ने एक विदेशी मेहमान को उसका खोया हुआ कीमती आईफोन लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की है.
वैसे घर से हजारों मील दूर मोबाइल फोन खोना किसी भी पर्यटक के लिए एक डरावना अनुभव हो सकता है. लेकिन, केरल घूमने आए एक ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक के लिए, एक स्थानीय टैक्सी ड्राइवर सच्चा मसीहा बनकर सामने आया.
पल्लुरुथी के रहने वाले विनोद एर्नाकुलम जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के तहत प्रीपेड टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं. उन्होंने ही ईमानदारी की एक प्रेरणा देने वाली मिसाल कायम की है. उन्होंने इजराइली मूल की ऑस्ट्रेलियन नागरिक जैकलीन अब्राहम का खोया हुआ बहुत महंगा iPhone सुरक्षित लौटा दिया है.
जैकलीन लग्जरी क्रूज शिप अजामारा से इस तटीय शहर में आई थीं. अपने ग्लोबल टूर के हिस्से के तौर पर, उन्होंने केरल की कमर्शियल कैपिटल घूमने का फैसला किया और सरकार की प्रीपेड टैक्सी सर्विस को चुना.
विनोद की गाड़ी में शहर के बड़े पर्यटन स्थल पर घूमते समय, उनका कीमती फोन फिसलकर कार के अंदर गिर गया. जैकलीन इस बात से अनजान थीं कि उनका फोन गिर गया है, वह शिप पर लौट आईं.
बाद में, अपने पैसेंजर को उतारने के बाद गाड़ी साफ करते समय, विनोद को सीट के नीचे पड़ा महंगा आईफोन मिला. फोन को उसके असली मालिक को सौंपने का पक्का इरादा करके, विनोद ने तुरंत टूरिज्म विभाग के अधिकारियों को बताया. उनकी मदद से, उन्होंने क्रूज़ शिप पर विदेशी यात्री को ट्रैक कर लिया.
अधिकारियों के साथ, विनोद खुद शिप पर गए और जैकलीन को खोया हुआ उनका मोबाइल फोन दिया. खोया हुआ फोन पाकर जैकलीन काफी खुश थीं. खासकर इसलिए क्योंकि डिवाइस में जरूरी ट्रैवल प्लान और जरूरी निजी दस्तावेज थे. शुक्रिया से भरी, नम आंखों वाली जैकलीन ने विनोद को गले लगाकर दिल से शुक्रिया कहा.
दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब विनोद ने इतनी ईमानदारी दिखाई है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, उन्होंने सालों पहले की एक ऐसी ही घटना याद की जब उन्हें लक्षद्वीप के एक परिवार का छोड़ा हुआ सोना और कैश अपनी कार में मिला था.
वह उनके ड्रॉप-ऑफ लोकेशन पर वापस गए, उन्हें ढूंढ निकाला, और उनका कीमती सामान सुरक्षित लौटा दिया. उस परिवार ने उसके बाद लंबे समय तक उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे. कोचीन सीपोर्ट टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जहीर ने कहा कि विनोद की ईमानदारी से उनकी पूरे समुदाय को बहुत गर्व है और शहर में आने वाले सभी टूरिस्ट को सुरक्षा का एहसास होता है.
यह दिल को छू लेने वाली घटना इस बात का पक्का सबूत है कि गॉड्स ओन कंट्री में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में टैक्सी ड्राइवर कितनी अहम भूमिका निभाते हैं. एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के सेक्रेटरी जीजो जोसेफ ने विनोद के अच्छे व्यवहार के लिए उनकी बहुत तारीफ की.
टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि विनोद जैसे आम लोगों की अच्छाई और ईमानदारी ही केरल को अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह बनाती है. खोई हुई चीज मिलने की खुशी के अलावा, ऐसे काम विजिटर का स्थानीय लोगों पर भरोसा भी काफी बढ़ाते हैं. विनोद की प्रेरणा देने वाली ईमानदारी की आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब तारीफ हो रही है, जिससे ग्लोबल टूरिज्म मैप पर कोच्चि और केरल की इज़्ज़त और बढ़ रही है.
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