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क्या देश में कम हो गए मर्डर; लव अफेयर, पारिवारिक रंजिश या पैसों का लेनदेन, जानिए किस वजह से हो रहीं ज्यादा हत्याएं?

एक लाख की आबादी में केवल एक महिला दहेज हत्या की शिकार : साल 2012 में NCRB ने दहेज हत्या की दर को कैलकुलेट करने के अपने तरीके में बदलाव किया. देश की कुल आबादी पर विचार करने के बजाय प्रति एक लाख महिलाओं पर रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या के आधार पर इसका आकलन करना शुरू कर दिया. इसके आधार पर निकाले गए आंकड़ों के अनुसार साल 2013 में इसमें गिरावट आई. यानी दहेज हत्या के कम मामले देखे गए. साल 2023 तक हर एक लाख महिलाओं पर करीब एक केस सामने आने लगे. यानी एक लाख महिला में से लगभग एक महिला दहेज हत्या की शिकार हुई.

आबादी के हिसाब से कम हो रही हत्या की दर : रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत में आबादी के लिहाज से जान-बूझकर हत्या की दर में गिरावट आ रही है. साल 1991 में भारत में करीब हर एक लाख लोगों की आबादी पर लगभग 5 हत्याएं दर्ज की जा रहीं थीं. साल 2017 में इसमें गिरावट आई. यह संख्या प्रति एक लाख लोगों पर 2 हत्याओं पर पहुंच गई. इसके अलावा साल 1984 में गैर इरादतन हत्या की दर भी प्रत्येक एक लाख की आबादी पर 0.6 के सबसे उच्चतम स्तर पर थी. पिछले 2 दशकों में यह 0.3 पर स्थिर हो गई है. यानी 20 साल में यह करीब आधे पर पहुंच गई.

साल 2011 के बाद के सालों में दहेज हत्या के मामलों में भी गिरावट आई. NCRB के अनुसार 2023 में इस सेक्शन के 6 हजार से ज्यादा मामले आए. यानी यह सबसे अधिक साल वाले (2011) से 2500 कम था.

1991 में देश में हुई थीं 39 हजार से अधिक हत्याएं : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक साल 1953 में भारत में 10 हजार से कम हत्या के मामले सामने आए थे. इसके बाद हत्या की वारदातें बढ़ती रहीं. वर्ष 1991 में यह पीक पर पहुंच. उस दौरान हत्या की कुल वारदातें बढ़कर 39 हजार से भी ज्यादा पहुंच गईं. उस दौरान देश की आबादी कम थी, उस लिहाज से इसे बड़ा आंकड़ा माना गया था. इसके बाद से लगातार हत्या की दर में गिरावट आ रही है. वहीं दहेज के लिए साल 2011 में 8500 हत्याएं हुईं थीं. उस दौरान यह सबसे ज्यादा था.

साल 2023 में अपने देश में कितनी हत्याएं? : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2023 में भारत में जान-बूझकर की गई हत्याओं (Intentional Homicide) ग्राफ सबसे ज्यादा रहा. इनकी संख्या 27,721 है. इस दौरान अपना देश उन 108 देशों में 46वें स्थान पर रहा जहां इस कैटगरी में हुई वारदातों का रिकॉर्ड मौजूद है. इसके बाद दहेज हत्या का नंबर आता है. इस कैटेगरी के कुल 6,156 मामले सामने आए. इसके अलावा गैर इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) के 3,557 मामले आए. इस तरह कुल तीनों श्रेणियों को मिलाकर हत्याओं की संख्या लगभग 37,434 रही.

हत्या की दर निकालने के लिए कुल पीड़ितों की संख्या की तुलना देश की प्रति 1 लाख आबादी से की जाती है. इससे इन वारदातों के स्तर का आकलन किया जाता है. UNODC ने इस रिसर्च में इसी पैटर्न को अपनाया है. इस रिपोर्ट को Victims of Intentional Homicide नाम दिया है.

पहले जानिए किस पैटर्न पर आधारित है यह रिसर्च? : गैर इरादतन और सुनियोजित हत्या को यूनाइटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) फ्रेमवर्क के तहत शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों की प्रगति का इंडिकेटर मानता है. यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) ने भारत में हत्या की वास्तविक दर निकालने के लिए उन सभी वारदातों को इसमें शामिल किया जिसमें किसी की जान गई हो. इसके लिए BNS की धारा 103 (साजिश के तहत हत्या), धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 80 (दहेज के कारण मौत) के कुल पीड़ितों की संख्या ली जाती है.

इस रिपोर्ट के अनुसार अपने देश के लिए काफी सकारात्मक खबर आई है. 1990 के बाद से वर्ष 2023 ऐसा साल रहा जिसमें भारत में सबसे कम हत्याएं हुईं. ये लगभग 37434 रहे. जनसंख्या के लिहाज से इसे सबसे बड़ी गिरावट के तौर पर देखा जा रहा है. दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो मेक्सिको, ब्राजील, नाइजीरिया में सबसे ज्यादा लोगों के कत्ल हुए. यानी इन देशों में ज्यादा असुरक्षा का माहौल रहा. वहीं इंडोनेशिया-चीन में सबसे कम कत्ल की वारदातें हुईं. इसकी वजह से यहां के लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों का भरोसा बना रहा.

हाल ही में डॉटा फार इंडिया ने एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की है. यह रिपोर्ट NCRB (National Crime Records Bureau), Crime in India Reports 2023, United Nations Office on Drugs and Crime आदि आधिकारिक सोर्स से मिले डेटा पर आधारित है. इसमें भारत समेत दुनिया के अन्य कई देशों में जान-बूझकर की गई और गैर इरादतन हत्या की वारदातों की संख्या बताई गई है. इसके पीछे की वजहों का भी जिक्र है.

हैदराबाद : दुनिया के कई देश आज भी गन कल्चर और गैंगवार की गिरफ्त में हैं. आए दिन होते कत्ल-ए-आम लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रहे हैं. जिस देश में ऐसा होता है उसे पब्लिक सुरक्षा के पैमाने पर सही नहीं माना जाता है. यह इस बात की तस्दीक करता है कि वहां की कानून व्यवस्था लचर है, गुंडे-माफियाओं का राज है. वहीं भारत ने इस मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 3 दशक बाद अपने देश में सबसे कम हत्याएं हुईं.

लद्दाख में भी साल 2023 में सबसे कम लोगों की हत्या हुई. (Photo Credit; Getty)

साल 2022 में ब्राजील के बाद भारत में सबसे ज्यादा हत्याएं : दुनियाभर में हत्या की दरों को समझने के लिए किए गए रिसर्च में यह तस्वीर सामने आई कि इन हत्याओं के पीछे केवल गरीबी, असमानता या आर्थिक पिछड़ापन को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. 2 देशों की आर्थिक स्थिति एक जैसी होने के बावजूद वहां अपराध के आंकड़ों में काफी अंतर हो सकता है. डेटा फॉर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में ब्राजील के बाद भारत में जान-बूझकर हत्या के मामले ज्यादा देखे गए. यह दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा संख्या थी.

मेक्सिको में सबसे ज्यादा मर्डर, अमेरिका पांचवें पायदान पर : Victims of Intentional Homicide, United Nations Office on Drugs and Crime के अनुसार जान-बूझकर की गईं हत्याओं के मामले में शीर्ष 10 देशों में मेक्सिको टॉप पर रहा. यानी वहां एक लाख लोगों पर करीब 25 लोगों की हत्या हुई. इसी तरह ब्राजील में करीब 19 लोगों का कत्ल हुआ. नाइजीरिया तीसरे स्थान पर रहा. वहां करीब 16 लोगों की हत्या हुई. इसके बाद रूस का नंबर आता है. वहां एक लाख लोगों पर करीब 6 लोगों की हत्याएं हुईं. इसी तरह अमेरिका पांचवें स्थान पर रहा. वहां करीब 5 लोगों की हत्याएं हुईं.

इंडोनेशिया में सबसे कम हत्याएं, पाकिस्तान से बेहतर भारत : डेटा के अनुसार सबसे कम हत्याएं इंडोनेशिया में हुई. वहां यह दर एक लाख लोगों पर करीब .4 से .6 तक रही. इसके बाद सबसे कम हत्या वाले देशों में चीन दूसरे नंबर पर रहा. वहां एक लाख लोगों पर करीब एक व्यक्ति की हत्या हुई. इसी तरह बांग्लादेश में एक लाख लोगों पर करीब 2 लोगों की हत्या हुई. भारत में करीब 3 लोगों के मर्डर हुए. पाकिस्तान में एक लाखों पर लोगों पर यह आंकड़ा करीब 4 का रहा. यानी कम हत्याओं के मामले में अपना देश पाकिस्तान से बेहतर रहा. हालांकि पड़ोसी देश बांग्लादेश से हम थोड़ा पीछे रह गए.

ये डेटा कुछ देशों के अलग-अलग वर्षों के हैं. इनमें बांग्लादेश का आंकड़ा साल 2018 का है. इसी तरह चीन का डेटा साल 2020 का है. जबकि रूस का वर्ष 2021 का है. अन्य सभी देशों के आंकड़े साल 2022-23 के हैं.

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ब्राजील की स्थिति में सुधार, मेक्सिको में बढ़ा मर्डर रेट : साल 2022-23 में हत्याओं के बढ़ते ग्राफ ने मेक्सिको और ब्राजील को चिंता में डाल दिया. इसके बाद इस दिशा में कई सुधार किए गए. हालांकि केवल ब्राजील पर ही इसका असर दिखा. नतीजा ये रहा कि साल 2017 में ब्राजील में जहां एक लाख की आबादी पर 31 हत्याएं थीं, वहीं साल 2023 में यह घटकर 19 पर पहुंच गई. इसके विपरीत मेक्सिको में स्थिति काफी चिंताजनक रही. 2000 के दशक की तुलना में वहां हत्या की दर तीन गुना तक बढ़ गई है. इसके पीछे का कारण साल 2007 में सरकार द्वारा ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ छेड़े गया 'ड्रग वॉर' के अलावा अपराधी गिरोहों के बीच आपसी वर्चस्व की जंग भी है.

मणिपुर टॉप पर रहा, लद्दाख-जम्मू कश्मीर में सबसे कम मर्डर : NCRB के रिकॉर्ड के अनुसार साल 2023 में मणिपुर में सबसे ज्यादा मर्डर हुए. यहां जातीय हिंसा की वजह से सबसे ज्यादा हत्याएं हुईं. एक लाख लोगों पर करीब 4 लोगों के कत्ल हुए. वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर और केरल इस मामले में सबसे आगे रहे. यानी वहां हत्याओं की दर बेहद कम रही. इसके अलावा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी निचले पायदान पर रहे. हालांकि कम हत्या दर के बावजूद आबादी के हिसाब से इसे ज्यादा ही माना गया.

बगावत-आंतरिक लड़ाई की वजह से ज्यादा हत्याएं : भारत में हत्या की दर उन राज्यों में ज्यादा देखी गई जहां बगावत और आंतरिक लड़ाइयां चलती रहीं. 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसा हुई. साल 1990 से 2000 के बीच जम्मू-कश्मीर में हत्या की दर काफी अधिक रही. उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में तो 1960 के दशक से ही हत्या दर उच्चतम स्तर पर बनी रही. इतिहास में सबसे गंभीर स्थिति मणिपुर की रही. वहां साल 1993 में एक लाख की आबादी पर करीब 16 लोगों की हत्या हुई.

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अपने देश में किन वजहों से बहे खून? : NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हुई हत्याओं के पीछे की कई वजहें रहीं. साल 2023 में दर्ज की गई लगभग 28 हजार हत्या की वारदातों में से करीब 12% से ज्यादा हत्याएं 'पर्सनल बदले या दुश्मनी' के कारण हुईं. इसके अलावा करीब इतनी ही हत्याएं परिवारिक विवाद और छोटे-मोटे अन्य लड़ाई-झगड़ों के कारण हुईं. इसी क्रम में प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध भी करीब 10% हत्याओं की वजह बने. पुलिस के मुताबिक इन सभी हत्याओं में से करीब 7% हत्याएं संपत्ति के विवाद में हुईं. इनमें से कुछ वारदातें दहेज को भी लेकर हुईं.

सबसे ज्यादा पुरुषों की हत्याएं हुईं, आरोपी भी सबसे ज्यादा पुरुष ही हैं. (Photo Credit; Getty)

हत्याओं में ज्यादातर पुरुष ही आरोपी : आंकड़ों के अनुसार साल 1999 से 2023 के पहले करीब 32 हजार पुरुषों की हत्याएं हुईं थीं. इसके बाद के वर्षों में यह संख्या घटकर 20 हजार के करीब पहुंच गई. साल 2017 से डेटा में ट्रांसजेंडर श्रेणी को भी शामिल किया गया. हत्या के पीड़ितों के मामले में इनकी भी संख्या काफी कम और स्थिर है. वहीं यह भी बात निकलकर सामने आई कि जितनी भी हत्याएं होती हैं उनमें ज्यादातर आरोपी पुरुष ही होते हैं. NCRB के मुताबिक साल 2023 में मर्डर के लिए 54,925 लोगों को अरेस्ट किया गया. इनमें 94% पुरुष ही आरोपी थे.

यानी सभी आरोपियों में 51 हजार 411 पुरुष थे. इसके मुकाबले हत्या की वारदातों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर की गिरफ्तारियों का आंकड़ा बेहद कम रहा. इससे जाहिर है कि अपराधों में शामिल होने के मामले में पुरुषों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है. वहीं गौर करने वाली बात ये है कि हत्या की वारदातों ये सभी आंकड़े वे हैं जिनमें पीड़ित परिवारों की ओर से मुकदमे दर्ज कराए गए. वहीं कई ऐसी भी वारदातें हुईं जिनकी गुत्थी नहीं सुलझी या जिनकी शिकायतें थाने तक नही पहुंचीं. यानी किसी भी राज्य या देश में हत्या की दर रिपोर्ट किए गए मामलों की तुलना में कहीं ज्यादा भी हो सकती है.

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