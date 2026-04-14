एक महिला के पक्के इरादे और हिम्मत की निशानी है पुष्पगिरी नर्सरी, जानिए कैसे और क्यों
पुष्पलता के जुनून ने नर्सरी के काम को एक सफल बिजनेस में बदल दिया है. विस्तार से जानिए यह कहानी.
Published : April 14, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : April 14, 2026 at 12:14 PM IST
मंगलुरु (कर्नाटक): कहा जाता है कि अगर किसी शख्स पर कोई जूनून सवार हो जाए तो वह उसको पूरा करके ही दम लेता है. वह शख्स उस काम को पूरी तल्लीनता से पूरा करता है और चाहता है कि उसके अच्छे परिणाम सबसे सामने आएं. ऐसा ही कुछ कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली एक साधारण गृहणी पुष्पलता के साथ हुआ. उन्होंने पूरे दमखम और जुनून के साथ ऐसा काम करके दिखाया है, जो सबके लिए नजीर बन गया.
भारत के दक्षिण भारत राज्य कर्नाटक के मंगलुरु के पुत्तूर तालुक में मुरा के पास पद्नुरु गांव की पुष्पलता ने पानी में फूल वाले पौधे उगाने के अपने जुनून को एक सफल बिजनेस में बदल दिया. ऐसे समय में जब ज्यादातर नर्सरी मिट्टी में उगने वाले सजावटी पौधों पर फोकस कर रही हैं. वहीं, पुष्पलता की पुष्पगिरी नर्सरी कमल और वॉटर लिली जैसे पानी वाले पौधों की खास खेती के लिए प्रसिद्ध हो रही है. इस पहल को पुष्पलता हर दिन नए आयाम दे रही हैं, जिनकी एक छोटी सी कोशिश अब सफलता का एक मॉडल बनकर उभरती जा रही है.
बता दें, उनकी खेती की यह एक छोटी लेकिन अनोखी पहल अपने इनोवेशन और सफलता के जरिए सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है. करीब डेढ़ एकड़ में फैली इस नर्सरी में 5 हजार से ज्यादा गमले लगे हैं, जिनमें कमल और वॉटर लिली की कई तरह की किस्में देखने को मिलेंगी. करीब छह साल पहले शौक के तौर पर शुरू हुआ यह बिजनेस, अब धीरे-धीरे उनके परिवार की कमाई का मुख्य जरिया भी बनता जा रहा है.
इस संबंध में पुष्पलता बताती हैं कि उन्हें फूलों में दिलचस्पी तब हुई जब उन्होंने अलग-अलग जगहों पर पानी में कमल खिलते हुए देखे. उनकी सुंदरता से प्रेरित होकर, उन्होंने बड़े पैमाने पर इन्हें उगाने का का फैसला किया. पहले यह प्रयास छोटे लेवल पर शुरू हुआ, लेकिन धीरे-धीरे हजारों पौधों वाली एक बड़ी नर्सरी में तब्दील हो गया. पुष्पलता की पुष्पगिरी नर्सरी में कमल की कई वैरायटी मौजूद हैं, जिनमें ट्रॉपिकल, सेमी-ट्रॉपिकल, हार्डी, बाउल लोटस और माइक्रो बाउल लोट्स शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि हमारी नर्सरी में वॉटर लिली भी कई रंगों और रूपों में उगाई जाती हैं. वहीं, नर्सरी को बढ़ाने के लिए अलग-अलग टेक्नीक का भी इस्तेमाल किया जाता है. कुछ पौधे अपनी पत्तियों से नई ग्रोथ करते हैं, तो कुछ जड़ों या कंद से बढ़ते हैं. पुष्पगिरी नर्सरी की एक खास बात यह है कि पूरे देश में इसकी डिमांड बढ़ रही है. नर्सरी से पौधे दिल्ली, कोलकाता और कानपुर जैसे शहरों के साथ-साथ उत्तरी और दक्षिणी भारत के कई इलाकों में सप्लाई किए जाते हैं. हाल के दिनों में, ऑनलाइन बिक्री ने बिजनेस की पहुंच को और बढ़ाया है, जिससे इसे एक लोकल वेंचर से नेशनल लेवल का एंटरप्राइज बनने में मदद मिली है.
पुष्पलता के इस जुनून के बारे में पति विजय कुमार ने कहा कि उनका परिवार पिछले करीब 20 सालों से नर्सरी के काम में लगा हुआ है. उन्होंने कहा कि शुरू में, हम कई तरह के पौधे उगाते थे, लेकिन बढ़ते कॉम्पिटिशन की वजह से हमें कमल और वॉटर लिली में स्पेशलाइजेशन करना पड़ा. आज, हमने लगभग पूरी तरह से इन पानी वाले पौधों पर अपना फोकस किया है. वहीं, पुष्पलता का परिवार भी नर्सरी के काम में पूरी तरह से शामिल है. पौधों की देखभाल और गमले लगाने से लेकर पानी के सिस्टम को बनाए रखने, साथ ही सेल्स और ट्रांसपोर्टेशन संभालने तक, काम का हर हिस्सा मिलकर मैनेज किया जाता है. इससे नर्सरी को एक सफल फैमिली-रन मॉडल बनने में मदद मिली है.
अपने सफर के बारे में बताते हुए, पुष्पलता ने कहा कि मैं लगभग छह साल से कमल के पौधे उगा रही हूं. जो शौक के तौर पर शुरू हुआ था, वह बाद में इसे बड़े लेवल पर बढ़ाने की एक सीरियस कोशिश बन गया. अब, हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं. दूसरों को भी नए आइडिया आजमाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए. सही कोशिश और इंटरेस्ट से सफलता मिल सकती है. पुष्पगिरी नर्सरी में फल-फूल रहा कमल और वॉटर लिली का बगीचा सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं है. यह एक महिला के पक्के इरादे और हिम्मत की निशानी है. खेती के लिए एक अलग तरीका अपनाकर और उसे सफल बनाकर, यह पहल खेती में नए मौके तलाश रहे कई दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है.
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