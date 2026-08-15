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होम थिएटर में बम लगाकर दहेज देने वाले आरोपी को उम्रकैद, ब्लास्ट में 2 लोगों की हुई थी मौत

कवर्धा: कबीरधाम जिले में शादी के उपहार में होम थिएटर के अंदर विस्फोटक लगाकर धमाका करने के मामले में अदालत ने आरोपी को बड़ी सजा सुनाई है. कवर्धा जिला एवं सत्र न्यायालय ने सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. वर्ष 2023 में हुए इस विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच लोग घायल हुए थे. घटना के करीब तीन साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.

अभियोजन के मुताबिक ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह था. शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया था. इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़ते ही जोरदार धमाका हो गया. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे में दूल्हे हेमेंद्र मेरावी की मौके पर मौत हो गई, जबकि राजकुमार मेरावी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं सौरभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह घायल हुए थे.

आरोपी ने होम थियेटर में लगाया था बम (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रेम संबंध में युवक ने घटना को दिया अंजाम

पुलिस जांच में घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन, आलमारी के टुकड़े सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए. विवेचना में सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने लालिता धुर्वे से प्रेम-संबंध को लेकर हुए विवाद के चलते हेमेंद्र मेरावी और उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर में विस्फोटक लगाया था. आरोपी की निशानदेही पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की गई.

ब्लास्ट से दो लोगों की हुई थी मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के तहत दोषी माना. धारा 302 के दो मामलों और धारा 307 के पांच मामलों में उम्रकैद सहित अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई. अदालत ने कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया.