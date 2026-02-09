ETV Bharat / bharat

31 मार्च तक नक्सलवाद कैसे होगा खत्म? अधिकारियों की बड़ी बैठक

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के सरकार के संकल्प को दोहराने के एक दिन बाद, गृह सचिव गोविंद मोहन सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में सुरक्षा बलों और विभिन्न एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल होंगे, ताकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीति तैयार की जा सके.

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व महानिदेशक और सुरक्षा विशेषज्ञ ने ETV Bharat से बातचीत में कहा कि जिस तरह से केंद्र और राज्यों की टीमें मिलकर काम कर रही हैं, उससे यह तय लग रहा है कि मार्च तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा. हालांकि, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिसमें सबका साथ और तरक्की (समावेशी विकास) शामिल हो.

आगे की राह

एक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता ने ETV Bharat को बताया कि सोमवार की बैठक बहुत खास है क्योंकि इसमें अगले महीने तक नक्सलवाद को खत्म करने की ताज़ा रणनीति बनाई जाएगी. प्रवक्ता के अनुसार, छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के कुछ हिस्से ही अब ऐसे बचे हैं जो नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं और जहाँ सुरक्षा बलों को माओवादियों का सफाया करना है. हालांकि, कुछ अन्य राज्यों में भी बहुत कम संख्या में माओवादी और उनके कुछ बड़े नेता अभी भी सक्रिय हैं.

सुरक्षा समीक्षा और तालमेल

गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्य और केंद्र के बड़े अधिकारी, IB के निदेशक, और CRPF, NIA, BSF, ITBP जैसे बलों के महानिदेशक शामिल हुए. तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGPs) भी मौजूद रहे. एक अधिकारी के अनुसार, बैठक में राज्यों के बीच आपसी तालमेल मजबूत करने पर जोर दिया गया.

नक्सल विरोधी अभियानों में बड़ी सफलता

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ चल रही लड़ाई बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए. विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बचे हुए नक्सलियों को दूसरे राज्यों में भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए.

ETV Bharat के पास मौजूद सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पिछले तीन महीनों में 23 माओवादी मारे गए हैं और 101 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. इस साल जनवरी में ही 23 नक्सली मारे गए और 28 अन्य को गिरफ्तार किया गया.

पिछले साल नवंबर में कम से कम 7 नक्सली खत्म किए गए और 33 गिरफ्तार हुए, जबकि दिसंबर में 22 मारे गए और 40 गिरफ्तारियां हुईं. पिछले तीन महीनों के दौरान माओवादियों के पास से कुल 196 हथियार और 3,844 कारतूस (गोला-बारूद) भी बरामद किए गए हैं.

नक्सलियों के खिलाफ तेज होते अभियानों के कारण साल 2025 में कुल 312 माओवादी मारे गए, जिनमें सीपीआई (माओवादी) का महासचिव और पोलित ब्यूरो व सेंट्रल कमेटी के आठ अन्य बड़े सदस्य शामिल थे।