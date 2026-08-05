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विवादों के बीच गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ा, कैबिनेट सचिव को भी एक साल का एक्सटेंशन

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया. इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को संभालने वाले इस वरिष्ठ नौकरशाह पर सरकार के भरोसे का पता चलता है.

यह कार्यकाल विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब राजधानी में शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में छात्रों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था. इस विस्तार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के आदेश के अनुसार, गोविंद मोहन 22 अगस्त 2026 के बाद भी 22 अगस्त 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे.

यह विस्तार 'फंडामेंटल रूल (FR) 56(d)' और 'ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1958' के नियम 16(1A) के प्रावधानों में ढील देकर दिया गया है.कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन के कार्यकाल को भी एक साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी, जिससे सरकार के शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व में निरंतरता बनी रहेगी.

सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन ने संस्कृति मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम करने के बाद अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह सचिव का पद संभाला था. पिछले दो वर्षों में, मोहन ने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, सीमा प्रबंधन और आपदा तैयारियों को मज़बूत करने के उद्देश्य से कई अहम पहलों की देखरेख की है.

नक्सलियों और ड्रग्स की समस्या के खिलाफ भारत की लड़ाई से जुड़ी नीति बनाने में भी मोहन ने अहम भूमिका निभाई है.मोहन के कार्यकाल के दौरान, गृह मंत्रालय ने बेहतर निगरानी प्रणालियों, आधुनिक संचार नेटवर्क, आधुनिक हथियारों और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को आधुनिक बनाने की कोशिशें तेज कीं.