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विवादों के बीच गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ा, कैबिनेट सचिव को भी एक साल का एक्सटेंशन

पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने लिया फैसला. सरकार में निरंतरता. पढ़ें पूरी खबर.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 7:36 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया. इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को संभालने वाले इस वरिष्ठ नौकरशाह पर सरकार के भरोसे का पता चलता है.

यह कार्यकाल विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब राजधानी में शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में छात्रों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था. इस विस्तार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के आदेश के अनुसार, गोविंद मोहन 22 अगस्त 2026 के बाद भी 22 अगस्त 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे.

यह विस्तार 'फंडामेंटल रूल (FR) 56(d)' और 'ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूल्स, 1958' के नियम 16(1A) के प्रावधानों में ढील देकर दिया गया है.कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन के कार्यकाल को भी एक साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी, जिससे सरकार के शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व में निरंतरता बनी रहेगी.

सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन ने संस्कृति मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम करने के बाद अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह सचिव का पद संभाला था. पिछले दो वर्षों में, मोहन ने भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, सीमा प्रबंधन और आपदा तैयारियों को मज़बूत करने के उद्देश्य से कई अहम पहलों की देखरेख की है.

नक्सलियों और ड्रग्स की समस्या के खिलाफ भारत की लड़ाई से जुड़ी नीति बनाने में भी मोहन ने अहम भूमिका निभाई है.मोहन के कार्यकाल के दौरान, गृह मंत्रालय ने बेहतर निगरानी प्रणालियों, आधुनिक संचार नेटवर्क, आधुनिक हथियारों और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) को आधुनिक बनाने की कोशिशें तेज कीं.

सरकार ने बार-बार कहा है कि इन सुधारों से सीमा की सुरक्षा, उग्रवाद-विरोधी अभियानों, नक्सल-विरोधी अभियानों और अन्य आंतरिक सुरक्षा कार्यों में सीएपीएफ की ऑपरेशनल क्षमता में काफी सुधार हुआ है.प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र सरकार के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने में भी मोहन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

उनके नेतृत्व में, गृह मंत्रालय ने कई राज्यों में बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों की तेजी से तैनाती सुनिश्चित की. मंत्रालय ने आपदा की तैयारी और राहत कार्यों को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों, सशस्त्र बलों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल को मजबूत किया, खासकर पूर्वोत्तर और अन्य संवेदनशील इलाकों में बार-बार आने वाली बाढ़ के दौरान.

यह सीनियर अफसर सरकार की उन कोशिशों से भी गहराई से जुड़े रहे हैं जिनका मकसद साइबर क्राइम, आतंकवाद, संगठित अपराध और सीमा पार ड्रग तस्करी जैसे उभरते सुरक्षा खतरों से निपटना है. मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी पर आधारित पुलिसिंग पहलों का विस्तार किया, एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत किया और अपराध का पता लगाने व जांच के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा दिया.उनकी देखरेख में गृह मंत्रालय ने कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा पर नियमित समीक्षा बैठकों के ज़रिए राज्यों के साथ तालमेल बेहतर करने पर भी ध्यान दिया.

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