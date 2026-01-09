ETV Bharat / bharat

गतिरोध के बाद लद्दाख निकायों के साथ बातचीत फिर से शुरू करेगा गृह मंत्रालय, हितधारकों ने कहा, 'बहुत देर हो चुकी है'

By Moazum Mohammad

श्रीनगर: लद्दाख पर गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति (एचपीसी) ने इस महीने के आखिरी हफ्ते में यहां के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है. लद्दाख में सितंबर में हुई झड़पों में चार लोगों की मौत और 90 लोगों के घायल होने के बाद यह पहली बार है, जब फिर से लद्दाख पर बातचीत शुरू करने का फैसला हुआ है. गृह मंत्रालय की तरफ से लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भेजे गए एक एक आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि एचपीसी बैठक जनवरी 2026 के आखिरी में होगी. आधिकारिक पत्र में अनुरोध किया गया है कि एचपीसी के मेंबर से उनकी सुविधा के हिसाब से तारीखें तय करने के लिए सलाह लिया जाए और मंत्रालय को सूचित किया जाए. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की नेतृत्व में गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति 2023 में बनाई गई थी, जिसका मकसद लद्दाख की दो खास बॉडीज, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के नेताओं के साथ बातचीत करना था. पिछली गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय समिति मई 2025 में हुई थी, जबकि अक्टूबर में होने वाली एक और बैठक नहीं हो सकी क्योंकि लद्दाख की बॉडीज ने हत्याओं की ज्यूडिशियल जांच समेत अपनी मांगें पूरी होने तक मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया था. एचपीसी मेंबर और लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन छेरिंग दोरजे लारकुक ने कहा कि वे केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने बैठक को 'बहुत देर हो चुकी' बताया और कहा कि 'केंद्र अपने प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर रहा है'. छेरिंग दोरजे लारकुक ने ईटीवी भारत को बताया कि, बातचीत पहले हो जाना चाहिए था. अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय की सब-कमेटी के साथ उनकी बातचीत के दौरान, उन्हें मांगों का एक प्रपोजल जमा करने के लिए कहा गया था ताकि वे 2 से 3 दिनों में एचपीसी बुला सकें. लेकिन दो महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और उन्होंने अभी तक एचपीसी मीटिंग की तारीख तय नहीं की है."