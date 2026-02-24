ETV Bharat / bharat

बंगाल चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने KLO प्रमुख को बातचीत के लिए बुलाया, क्या है इसके राजनीतिक मायने?

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: कामतापुर स्टेट डिमांड काउंसिल (KSDC) द्वारा आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल की सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की धमकी के बाद, गृह मंत्रालय ने परिषद के नेताओं को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है. बुधवार को होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर बंगाल की कुल 54 विधानसभा सीटों में से 22-24 सीटों पर राजबंशी समुदाय का बड़ा प्रभाव है.

KSDC मुख्य रूप से 'कोच-राजबंशी' समुदाय के लिए अलग "कामतापुर" राज्य की मांग कर रहा है. राजनीतिक विश्लेषक डॉ. कल्याण गोस्वामी के अनुसार, उत्तर बंगाल में राजबंशी मतदाता लगभग 28-29 प्रतिशत हैं. कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दिनाजपुर जैसे जिलों में उनकी भूमिका निर्णायक होती है. उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस समुदाय ने भाजपा का भारी समर्थन किया था, जिससे पार्टी को 8 में से 7 सीटें जीतने में मदद मिली.

डॉ. गोस्वामी का मानना है कि इस बार भी राजबंशी वोटों का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ ही रहेगा और तृणमूल कांग्रेस को यहां बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

KSDC का नजरिया

राजबंशी कामतापुरी समुदाय की पहचान और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली संस्था 'कामतापुर स्टेट डिमांड काउंसिल' के प्रमुख, जीबन सिंघा ने आगामी चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की धमकी दी है. उन्होंने केंद्र सरकारों पर आरोप लगाया है कि वे उनकी स्वायत्तता और राजनीतिक पहचान की पुरानी मांगों को नजरअंदाज कर रही हैं.

जीबन सिंघा ने ETV Bharat से बातचीत में कहा, "हमारे राजबंशी लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे. अगर हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तो हमारे लोग निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार सकते हैं."

बता दें कि सिंघा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (KLO) के भी प्रमुख हैं. जनवरी 2023 में म्यांमार के जंगलों से लौटने के बाद, वे केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल हैं. हालांकि उन्होंने कभी खुलकर भाजपा का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उनके रुख को पार्टी के प्रति नरम माना जाता रहा है.

दूसरी ओर, TMC जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी उन्हें अक्सर "भाजपा का मोहरा" बताते हैं, क्योंकि उनके बयान अक्सर उत्तर बंगाल में भाजपा के राजनीतिक हितों से मेल खाते हैं.

भाजपा के लिए बढ़ती मुश्किलें

जीबन सिंघा की धमकी ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह ऐसे समय में आई है जब उनके सबसे प्रमुख राजबंशी चेहरे और राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने भी बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. अनंत महाराज मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया को लेकर पार्टी से नाराज चल रहे हैं.

उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रहे इस चुनावी कार्य की खुलेआम आलोचना की है. उनका आरोप है कि चुनाव अधिकारियों की गलतियों के कारण असली मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है और आम जनता को "चुनाव आयोग की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है."

हाल ही में कूचबिहार के सीताई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, अनंत महाराज ने यहां तक कह दिया कि अगर उनके समुदाय के लोगों के साथ विदेशियों जैसा व्यवहार किया गया, तो देश के शीर्ष नेताओं को भी विदेशी कहा जा सकता है.