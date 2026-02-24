ETV Bharat / bharat

बंगाल चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने KLO प्रमुख को बातचीत के लिए बुलाया, क्या है इसके राजनीतिक मायने?

बुधवार को होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 22-24 पर राजबंशी समुदाय का प्रभाव है.

Published : February 24, 2026 at 10:40 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: कामतापुर स्टेट डिमांड काउंसिल (KSDC) द्वारा आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर बंगाल की सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की धमकी के बाद, गृह मंत्रालय ने परिषद के नेताओं को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है. बुधवार को होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर बंगाल की कुल 54 विधानसभा सीटों में से 22-24 सीटों पर राजबंशी समुदाय का बड़ा प्रभाव है.

KSDC मुख्य रूप से 'कोच-राजबंशी' समुदाय के लिए अलग "कामतापुर" राज्य की मांग कर रहा है. राजनीतिक विश्लेषक डॉ. कल्याण गोस्वामी के अनुसार, उत्तर बंगाल में राजबंशी मतदाता लगभग 28-29 प्रतिशत हैं. कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दिनाजपुर जैसे जिलों में उनकी भूमिका निर्णायक होती है. उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस समुदाय ने भाजपा का भारी समर्थन किया था, जिससे पार्टी को 8 में से 7 सीटें जीतने में मदद मिली.

डॉ. गोस्वामी का मानना है कि इस बार भी राजबंशी वोटों का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ ही रहेगा और तृणमूल कांग्रेस को यहां बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

KSDC का नजरिया

राजबंशी कामतापुरी समुदाय की पहचान और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली संस्था 'कामतापुर स्टेट डिमांड काउंसिल' के प्रमुख, जीबन सिंघा ने आगामी चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की धमकी दी है. उन्होंने केंद्र सरकारों पर आरोप लगाया है कि वे उनकी स्वायत्तता और राजनीतिक पहचान की पुरानी मांगों को नजरअंदाज कर रही हैं.

जीबन सिंघा ने ETV Bharat से बातचीत में कहा, "हमारे राजबंशी लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे. अगर हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तो हमारे लोग निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार सकते हैं."

बता दें कि सिंघा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (KLO) के भी प्रमुख हैं. जनवरी 2023 में म्यांमार के जंगलों से लौटने के बाद, वे केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल हैं. हालांकि उन्होंने कभी खुलकर भाजपा का समर्थन नहीं किया है, लेकिन उनके रुख को पार्टी के प्रति नरम माना जाता रहा है.

दूसरी ओर, TMC जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी उन्हें अक्सर "भाजपा का मोहरा" बताते हैं, क्योंकि उनके बयान अक्सर उत्तर बंगाल में भाजपा के राजनीतिक हितों से मेल खाते हैं.

भाजपा के लिए बढ़ती मुश्किलें

जीबन सिंघा की धमकी ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह ऐसे समय में आई है जब उनके सबसे प्रमुख राजबंशी चेहरे और राज्यसभा सांसद अनंत महाराज ने भी बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. अनंत महाराज मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया को लेकर पार्टी से नाराज चल रहे हैं.

उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रहे इस चुनावी कार्य की खुलेआम आलोचना की है. उनका आरोप है कि चुनाव अधिकारियों की गलतियों के कारण असली मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है और आम जनता को "चुनाव आयोग की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है."

हाल ही में कूचबिहार के सीताई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, अनंत महाराज ने यहां तक कह दिया कि अगर उनके समुदाय के लोगों के साथ विदेशियों जैसा व्यवहार किया गया, तो देश के शीर्ष नेताओं को भी विदेशी कहा जा सकता है.

सांस्कृतिक पहचान

उत्तर बंगाल में भाजपा की रणनीति काफी हद तक राजबंशी/कामतापुरी और गोरखा/नेपाली समुदायों की जातीय और भाषाई आकांक्षाओं पर टिकी रही है. ये समुदाय सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक पिछड़ेपन और क्षेत्रीय स्वायत्तता को लेकर लंबे समय से अपनी मांगें उठाते रहे हैं.

डॉ. गोस्वामी का कहना है कि, "पहले इन लोगों का वोट 'अलग कामतापुर राज्य' की मांग से प्रभावित होता था, लेकिन अब यह मुद्दा उतना बड़ा नहीं रहा. इसकी जगह अब अपनी भाषा को मान्यता दिलाना और अपनी पहचान से जुड़ी चिंताओं को सुलझाना उनकी प्राथमिकता बन गई है."

भाजपा का प्रदर्शन

साल 2021 में, भाजपा ने उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 30 पर जीत दर्ज की थी. इस सफलता का मुख्य कारण राजबंशी और गोरखा समुदायों का मिला भारी समर्थन था.

राजबंशी, जो राज्य का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है, उत्तर के पांच जिलों की लगभग 22-24 सीटों पर अपना प्रभाव रखता है. वहीं, गोरखा और अन्य नेपाली भाषी समुदाय पहाड़ी क्षेत्र की तीन सीटों पर बहुमत में हैं और वे तराई क्षेत्रों की कम से कम 17 अन्य विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं.

नाराज गुटों को मनाने की कोशिश

नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब नाराज समूहों को मनाने की कोशिशों में जुट गई है. KLO प्रमुख ने पुष्टि की है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई है. जीबन सिंघा ने बताया, "इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के उत्तर-पूर्व मामलों के सलाहकार अजीत लाल करेंगे." इस बैठक का उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले परिषद की मुख्य मांगों पर बातचीत का एक रास्ता तैयार करना है.

दिलचस्प बात यह है कि वार्ता का यह नया दौर पिछली चर्चा के महज 50 दिनों के भीतर हो रहा है. घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों का कहना है कि यह पहल दर्शाती है कि केंद्र सरकार को डर है कि अगर जीबन सिंघा के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं, तो उत्तर बंगाल में चुनावी समीकरण जटिल हो सकते हैं.

सिंघा ने कहा, "हम कामतापुर राज्य, राजबंशी/कामतापुरी भाषा को मान्यता और कोच-राजबंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं."

मुस्लिम वोटों का बंटवारा

डॉ. गोस्वामी के अनुसार, उत्तर बंगाल में भाजपा की बढ़त केवल राजबंशी समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और दार्जिलिंग में उपजाति, आदिवासी, नमोशूद्र और नेपाली समुदायों के वोट भी भाजपा के पक्ष में जा सकते हैं.

उन्होंने आगे बताया, "TMC कम से कम सीतलकुची, सीताई, जलपाईगुड़ी (सदर) और राजगंज जैसी सीटों पर कुछ टक्कर देने की उम्मीद कर सकती है. मालदा, कूचबिहार और दोनों दिनाजपुर जिलों में TMC, कांग्रेस और वामदलों के बीच मुस्लिम वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है."

WEST BENGAL ELECTION
RAJBONGSHI VOTE BANK
उत्तर बंगाल चुनाव
गृह मंत्रालय की बैठक
HOME MINISTRY CALLS KLO

