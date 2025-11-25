बदरुद्दीन अजमल द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल की जांच करनी चाहिए: असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की मांग
दिल्ली में 10 नवंबर को हुए बम धमाके का कनेक्शन फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से था.
Published : November 25, 2025 at 6:51 PM IST
नई दिल्ली: असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ नुमाल मोमिन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और असम सरकार से अपील की है कि वे असम में बदरुद्दीन अजमल द्वारा चलाए जा रहे हाजी अब्दुल मजीद मेमोरियल हॉस्पिटल की भी जांच करें. उन्होंने यह अपील फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद की है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए मोमिन ने मंगलवार को कहा, "एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल फलाह के कई मुस्लिम डॉक्टरों के दिल्ली बम ब्लास्ट केस में शामिल पाए जाने के बाद हम असम में बदरुद्दीन अजमल के हाजी अब्दुल मजीद मेमोरियल हॉस्पिटल में भी ऐसे ही लोगों के होने से इनकार नहीं कर सकते."
कहां है हाजी अब्दुल मजीद मेमोरियल हॉस्पिटल?
हाजी अब्दुल मजीद मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर असम के होजई जिले में स्थित एक हॉस्पिटल है. यह मॉडर्न इक्विपमेंट और इलाज तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर देने के लिए जाना जाता है. यह कहते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, मोमिन ने कहा कि ऐसे तत्व (आतंकवादी) कहीं भी हो सकते हैं.
मोमिन ने कहा, “मैं होम मिनिस्ट्री, NIA और असम सरकार से अपील करता हूं कि वे अजमल और देश भर में इसी तरह के इस्लामिक संगठनों से जुड़े सभी संस्थानों की तुरंत जांच करें और उनकी अच्छी तरह से जांच करें. जब पढ़े-लिखे प्रोफेशनल आतंकवादी बन रहे हैं, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते.”
'मुस्लिम यूनिवर्सिटी और संस्थानों में जांच हो'
मोमिन के मुताबिक देश भर की सभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी और संस्थानों में ऐसी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा, “दिल्ली बम धमाकों में शामिल आतंकवादी एक मुस्लिम मेडिकल कॉलेज से पास आउट थे. सभी इस्लामिक संस्थानों की जांच होनी चाहिए.”
मोमिन ने कहा कि सरकार को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाना चाहिए, जहां ट्रेंड यह दिखाता है कि पढ़े-लिखे लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं. मोमिन ने कहा, “पहले, आतंकवादी संगठन भोले-भाले युवाओं को निशाना बनाते थे, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम एक खतरनाक ट्रेंड दिखा रहा है, जहां डॉक्टर जैसे पढ़े-लिखे लोग कट्टरपंथी बन रहे हैं.” मोमिन के अनुसार सभी संदिग्ध संस्थानों की जांच होनी चाहिए.
'कांग्रेस ने अवैध लोगों को पनाह दी'
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 10 नवंबर को हुए बम धमाकों की जांच से पता चला है कि हमलावर और सभी संदिग्ध आतंकवादी फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे. कांग्रेस पर कड़ा हमला बोलते हुए मोमिन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति ने बांग्लादेश से आने वाले अवैध लोगों को पनाह दी है.
उन्होंने कहा कि UPA शासन के समय में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए आसानी से भारत में घुस आए हैं. मोमिन ने कहा, “ज़्यादातर घुसपैठिए असम और पश्चिम बंगाल सहित दो सीमावर्ती राज्यों में घुस रहे हैं. हालांकि, केंद्र और असम में डबल इंजन सरकार ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है.”
