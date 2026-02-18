ETV Bharat / bharat

मार्च के पहले हफ्ते में हरिद्वार आएंगे अमित शाह, मुख्य सचिव और डीजीपी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा

अमित शाह के दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते अफसर ( Etv Bharat )