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कल उत्तराखंड में गरजेंगे अमित शाह, 1500 करोड़ की योजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( फाइल फोटो- X@AmitShahOffice )

सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां तेजी से चल रही हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गुरुवार को परेड ग्राउंड पहुंचकर मंच, बैठक व्यवस्था, साउंड सिस्टम और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का निरीक्षण किया. साथ ही अहम दिशा निर्देश दिए.