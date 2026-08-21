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अमित शाह का सिलीगुड़ी दौरा आज, जानिए क्यों है महत्वपूर्ण

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह का आज शुक्रवार से तीन दिनों का पश्चिम बंगाल का दौरा शुरू हो रहा है. इस सिलसिले में वे सिलीगुड़ी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस दिन के एजेंडे में सशस्त्र सीमा बल (SSB), सीमा सुरक्षा और भारत के नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता पर ध्यान दिया जाएगा.

शाह शुक्रवार को सिलीगुड़ी में एसएसबी (SSB) फ्रंटियर हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे, जहां वे फोर्स के अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास समारोहों में शामिल होंगे. हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान वे एसएसबी जवानों से बातचीत भी करेंगे. जवानों के साथ अपने कार्यक्रम के तहत, गृह मंत्री जवानों के साथ 'बारा खाना' (सामूहिक भोज) में शामिल होंगे.

सिलीगुड़ी प्रोग्राम के दौरान सुरक्षा बलों के साथ उनकी बातचीत में पारंपरिक सामूहिक भोजन भी शामिल होगा. पहला बड़ा प्रोग्राम सुबह करीब 11:15 बजे SSB फ्रंटियर हेडक्वार्टर में तय है. इसके बाद, शाह सिलीगुड़ी के कवाखाली ग्राउंड में देश के तीन नए आपराधिक कानूनों पर लगी प्रदर्शनी से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम दोपहर करीब 2:30 बजे होगा और इसमें नए कानूनी ढांचे पर केंद्रित एक प्रदर्शनी और सार्वजनिक कार्यक्रम शामिल होगा. ये तीन नए आपराधिक कानून हैं - भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम.

ये कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए और इन्होंने इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ली. शुक्रवार के लिए तय एक और कार्यक्रम सिलीगुड़ी के होटल मेफेयर में शाम करीब 4:20 बजे होने वाली बैठक है, जिसे हेल्पलाइन से जुड़ी समीक्षा बैठक कहा है. शाह के तीन दिन के बंगाल दौरे का एक अहम पहलू रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर—जिसे आम तौर पर 'चिकन नेक' कहा जाता है—के आसपास सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करना है. यह संकरा कॉरिडोर देश के बाकी हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संपर्क के लिए बहुत जरूरी है.