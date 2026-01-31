ETV Bharat / bharat

अमित शाह का एक महीने में दूसरा बंगाल दौरा, कोर कमेटी सदस्यों संग की बैठक

अमित शाह इस दौरान संगठनात्मक कार्यक्रम में शामिल होंगे. बता दें, कुछ ही महीनों में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं.

अमित शाह का दो दिवसीय बंगाल दौरा
AMIT SHAH VISITS WEST BENGAL (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 7:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दो दिनों दिवसीय दौरे पर शुक्रवार रात यहां पहुंचे. बता दें, इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की. शाह असम से रात करीब 9:45 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे और अधिकारी, राज्य इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार जैसे राज्य के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया.

पार्टी के एक सीनियर नेता ने जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक इनफॉर्मल सेशन में शामिल हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल के मौजूदा राजनीतिक हालात और चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर बड़े पैमाने पर चर्चा हुई. न्यूज एजेंसी PTI को सीनियर नेता ने बताया कि करीब एक घंटे तक चली मीटिंग में सीनियर नेता भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, बिप्लब देव, समिक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार और सुवेंदु अधिकारी समेत दूसरे नेता शामिल हुए.

पार्टी के एक और सूत्र ने बताया कि शाह, जो पहले गुवाहाटी से रात 8:10 बजे आने वाले थे, उन्हें कोलकाता के लिए फ़्लाइट पकड़ने से पहले असम में देर शाम BJP की एक जरूरी मीटिंग में शामिल होना पड़ा, जिससे एक घंटे की देरी हुई. अमित शाह के आज के कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले वे सुबह 11 बजे बैरकपुर में एक कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे, और फिर दोपहर करीब 2 बजे उत्तरी बंगाल के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्राउंड में एक प्रोग्राम में शामिल होंगे.

दिल्ली रवाना होने से पहले गृह मंत्री बंद कमरे में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे. बता दें, एक महीने के अंदर शाह का यह राज्य का दूसरा दौरा है. इससे पहले वे पिछले साल 30 और 31 दिसंबर को कई संगठनात्मक और पब्लिक कार्यक्रम के लिए कोलकाता आए थे.

पढ़ें: 'कांग्रेस ने असम को बंदूकों, गोलियों और मौतों के अलावा क्या दिया'? अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में उठाये सवाल

असम में अमित शाह का दो दिवसीय दौरा, देंगे तमाम सौगातें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला, कांग्रेस और सपा पर यूपी को 'बीमारू' राज्य बनाने का आरोप

TAGGED:

अमित शाह का दो दिवसीय बंगाल दौरा
AMIT SHAH TWO DAY BENGAL VISIT
AMIT SHAH
पश्चिम बंगाल में अमित शाह
AMIT SHAH VISITS WEST BENGAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.