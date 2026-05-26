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बीकानेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सांचू पोस्ट पर जवानों का बढ़ाएंगे हौसला, सीमावर्ती गांवों को मिलेगी 4G और सड़कों की सौगात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरे पर हैं, जहां वे भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे.

देर रात बीकानेर पहुंचे अमित शाह
देर रात बीकानेर पहुंचे अमित शाह (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 7:04 AM IST

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बीकानेर : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार देर रात बीकानेर पहुंचे. नाल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, , विधायक सिद्धि कुमारी, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, जेठानंद व्यास, अंशुमान सिंह भाटी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की.

सांचू पोस्ट का दौरा और सुरक्षा समीक्षा: तय कार्यक्रम के अनुसार आज यानी मंगलवार सुबह अमित शाह भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र स्थित सांचू पोस्ट का दौरा करेंगे. इस दौरान वे सीमा सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे तथा सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन करेंगे. सीमा क्षेत्र में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों, अवैध तस्करी, घुसपैठ रोकने के उपायों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को लेकर भी उच्च स्तरीय चर्चा होने की संभावना है. गृह मंत्री सीमावर्ती हालात की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से लेंगे.

गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर दौरा (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

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'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2' का आगाज : वहीं शाह के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2” की शुरुआत माना जा रहा है. इस योजना के तहत भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है. कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों को सड़क, मोबाइल नेटवर्क और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा.

विशेष रूप से गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने, सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित इन गांवों में विकास कार्यों के जरिए लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. शाह अपने दौरे के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर बीएसएफ बीकानेर सेक्टर मुख्यालय में बीकानेर संभाग के साथ ही सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर SP और बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. सीमावर्ती क्षेत्र में विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे.

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सुरक्षा के इंतजाम, काफिला छोटा : शाह के दौरे को लेकर एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद अमित शाह कड़े सुरक्षा घेरे में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सेक्टर मुख्यालय पहुंचे, जहां उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अमित शाह की दौरे पर भी देखने को मिला जहां गृह मंत्री का काफिला छोटा नजर आया. शाह के दौरे को देखते हुए बीकानेर शहर से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. बीएसएफ, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी है.

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