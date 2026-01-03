ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु पर BJP का फोकस! कल त्रिची जाएंगे अमित शाह, चुनावी तैयारियों पर हाई-लेवल कमेटी के साथ होगी बैठक

त्रिची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर रविवार को त्रिची पहुंचेंगे. वे यहां पोंगल त्योहार और दूसरे कार्यक्रमों शामिल होंगे. साथ ही राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वे बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे.

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने इस साल आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ''तमिलनाडु को खड़ा करने के लिए एक तमिलियन का दौरा'' नाम का कैंपेन शुरू किया है. वे इसको लेकर पूरे राज्य में घूम रहे हैं. यह दौरा कल पुदुक्कोट्टई में खत्म होगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे.

अमित शाह अंडमान और निकोबार आइलैंड से दोपहर 12:45 बजे सिक्योरिटी फोर्स के एयरक्राफ्ट से निकलेंगे और शाम 4:55 बजे त्रिची एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वहां से, वह भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निकलेंगे और शाम 5:25 बजे पुदुक्कोट्टई पहुंचेंगे. फिर वह पुदुक्कोट्टई में 'तमिलनाडु हेड हेल्ड हाई - ए तमिलियन टूर' रैली में हिस्सा लेंगे और भाषण देंगे.

इसके बाद, अमित शाह शाम 6:55 बजे पुदुक्कोट्टई से होते हुए और सड़क के रास्ते शाम 7:50 बजे त्रिची कैंटोनमेंट एरिया में एक प्राइवेट स्टार होटल पहुंचेंगे. वहां तमिलनाडु भाजपा की हाई-लेवल कमेटी और सेंट्रल कमेटी के सदस्यों के साथ एक मीटिंग भी तय है. बताया गया है कि अमित शाह तमिलनाडु के मौजूदा राजनीतिक हालात और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर सलाह देंगे.