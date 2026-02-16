ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: अमित शाह 18 फरवरी को इस्कॉन मंदिर जाएंगे, राजनीतिक सरगर्मी तेज

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के जल्द ही होने वाले हैं. इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को राज्य के दौरे पर रहेंगे. हालांकि वह मायापुर के इस्कॉन मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि इस बार कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है.

कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह बुधवार को दोपहर 1.35 बजे विशेष विमान से कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगे. इसके बाद वह वहां से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से सीधे नादिया के मायापुर के लिए रवाना होंगे. शाह वहां पर दोपहर 2.25 बजे से शाम 4.25 बजे तक इस्कॉन के कार्यक्रम में शामिल होंगे.

बताया जाता है कि वह पहले इस्कॉन के शंखभवन और फिर पद्मभवन जाएंगे. इस दौरान उनकी संतों के साथ एक खास बैठक होने की संभावना है. इसके बाद गृह मंत्री श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती में शामिल होंगे. कार्यक्रम के बाद उनके दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है.

बता दें कि इससे पहले अमित शाह 31 जनवरी को राज्य के दौरे पर आए थे. उन्होंने उत्तर 24 परगना के बैरकपुर के आनंदपुरी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया था. उनका अचानक मायापुर दौरा क्यों हुआ? इसको राजनीतिक हलकों में अटकलें जारी हैं. हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम में किसी पार्टी बैठक या राजनीतिक कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले ऐसे दौरे को लेकर उत्सुकता बहुत अधिक है.