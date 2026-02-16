पश्चिम बंगाल: अमित शाह 18 फरवरी को इस्कॉन मंदिर जाएंगे, राजनीतिक सरगर्मी तेज
पश्चिम बंगाल विधानसभा समीप आने के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को राज्य के दौरे पर रहेंगे.
Published : February 16, 2026 at 4:05 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के जल्द ही होने वाले हैं. इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को राज्य के दौरे पर रहेंगे. हालांकि वह मायापुर के इस्कॉन मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि इस बार कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है.
कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह बुधवार को दोपहर 1.35 बजे विशेष विमान से कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगे. इसके बाद वह वहां से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से सीधे नादिया के मायापुर के लिए रवाना होंगे. शाह वहां पर दोपहर 2.25 बजे से शाम 4.25 बजे तक इस्कॉन के कार्यक्रम में शामिल होंगे.
बताया जाता है कि वह पहले इस्कॉन के शंखभवन और फिर पद्मभवन जाएंगे. इस दौरान उनकी संतों के साथ एक खास बैठक होने की संभावना है. इसके बाद गृह मंत्री श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती में शामिल होंगे. कार्यक्रम के बाद उनके दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है.
बता दें कि इससे पहले अमित शाह 31 जनवरी को राज्य के दौरे पर आए थे. उन्होंने उत्तर 24 परगना के बैरकपुर के आनंदपुरी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया था. उनका अचानक मायापुर दौरा क्यों हुआ? इसको राजनीतिक हलकों में अटकलें जारी हैं. हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम में किसी पार्टी बैठक या राजनीतिक कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले ऐसे दौरे को लेकर उत्सुकता बहुत अधिक है.
केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर नादिया जिला प्रशासन और पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं. मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, और अधिकारियों ने कई राउंड की जांच भी पूरी कर ली है. इस बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 22 फरवरी को कोलकाता आ रही हैं. भाजपा सूत्रों के मुताबिक, वह साइंस सिटी ऑडिटोरियम में महिला मोर्चा और आम महिलाओं के साथ एक सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगी.
भाजपा ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बार-बार उठाया है. इस संदर्भ में जानकार लोगों का मानना है कि इस कॉन्फ्रेंस का राजनीतिक महत्व है. इवेंट के बाद दोपहर में उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है. सिर्फ शाह या दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस सप्ताह बंगाल आने वाले हैं.
नतीजतन, फरवरी के अंत में भाजपा के बड़े नेताओं के आने से राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ जाएगा. चुनावों से पहले, राजनीतिक हलकों में अब इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि धार्मिक मंचों और महिलाओं की सुरक्षा जैसे कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भगवा खेमे का कितना असर हो सकता है.
