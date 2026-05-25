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गृह मंत्री अमित शाह भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा करेंगे

अमित शाह सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे और बीएसएफ और राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे.

Union Home Minister Amit Shah
गृह मंत्री अमित शाह (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 8:28 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हफ्तों में भारत के सीमावर्ती इलाकों का कई दौरे करेंगे. वे सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे. इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल (BSF) और राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे.

इस दौरे के तहत शाह सोमवार रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे. जहां वह मंगलवार को सांचू स्थित बीएसएफ की सीमा चौकी का दौरा करेंगे. जहां वे भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात सुरक्षाकर्मियों से बातचीत करेंगे.

इस दौरे के दौरान, गृह मंत्री बीएसएफ कर्मियों के लिए कई कल्याणकारी पहलों का भी उद्घाटन करेंगे. बाद में, शाह बीकानेर में बॉर्डर सिक्योरिटी पर एक पूरी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार और बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है.

राजस्थान के पांच बॉर्डर जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और एसपी भी बॉर्डर मैनेजमेंट, घुसपैठ रोकने और एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन पर फोकस करते हुए होने वाली चर्चा में शामिल होंगे.

29 मई को गृह मंत्री गुजरात के भुज जाएंगे, जो पाकिस्तान से सटा एक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बॉर्डर इलाका है.

इस दौरे के दौरान, वह बीएसएफ की जगहों का निरीक्षण करेंगे और कच्छ इलाके में संवेदनशील हरामी नाला इलाके का भी दौरा करेंगे, जो सुरक्षा और सर्विलांस के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है. गृह मंत्री के दौरे के क्रम में अगले महीने 5 जून को भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए त्रिपुरा जाएंगे.

15 जून को उनके पश्चिम बंगाल जाने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संवेदनशील इलाकों में सीमा सुरक्षा की व्यवस्था का रिव्यू करने की उम्मीद है. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, निगरानी और सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रहा है.

पिछले हफ़्ते शाह ने घोषणा की थी कि गृह मंत्रालय जल्द ही नई दिल्ली में असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाएगा, ताकि बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ रोकने के लिए मिलकर बनाई गई रणनीति बनाई जा सके.

यह घोषणा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केंद्र टेक्नोलॉजी से चलने वाली निगरानी और एजेंसियों के बीच मज़बूत तालमेल के ज़रिए बॉर्डर सुरक्षा को और मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अलंकरण समारोह और रुस्तमजी स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए शाह ने कहा कि घुसपैठ देश के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक है और इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र यह पक्का करने के लिए पक्का इरादा रखता है कि गैर-कानूनी घुसपैठ से बॉर्डर इलाकों के जनसांख्यिकीय और आबादी के पैटर्न में कोई बदलाव न आए.

ये भी पढ़ें- भाजपा सरकार में बंगाल में घुसपैठ, मवेशी तस्करी असंभव हो जाएगी: अमित शाह

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