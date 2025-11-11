ETV Bharat / bharat

दिल्ली बम ब्लास्ट : बैठक के बाद बोले गृह मंत्री, 'घटना में शामिल हरेक व्यक्ति को मिलेगी सजा'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में सुरक्षा की समीक्षा की ( @AmitShah )

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के एक और दौर की अध्यक्षता की. इस दौरान शाह ने इस घटना के पीछे के प्रत्येक दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने कहा कि इस कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हमारी एजेंसियों की कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि बम विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए थे. बैठक गृह मंत्रालय के कर्तव्य भवन स्थित कार्यालय में शुरू हुई. यह बैठक दो घंटे से ज़्यादा के अंतराल के बाद आयोजित की गई. बैठक का पहला दौर सुबह 11 बजे गृह मंत्री के आवास पर हुआ. बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा शामिल हुए. वहीं जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए. यह समीक्षा राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के बीच की गई है, क्योंकि कई एजेंसियां ​​लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट 1 और 4 के बीच ट्रैफिक सिग्नल के पास हुंडई i20 कार में शाम 7 बजे के आसपास हुए विस्फोट की जांच कर रही हैं.