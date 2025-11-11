दिल्ली बम ब्लास्ट : बैठक के बाद बोले गृह मंत्री, 'घटना में शामिल हरेक व्यक्ति को मिलेगी सजा'
दिल्ली बम ब्लास्ट मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिन में अधिकारियों के साथ दूसरी बार उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की.
Published : November 11, 2025 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के एक और दौर की अध्यक्षता की. इस दौरान शाह ने इस घटना के पीछे के प्रत्येक दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने कहा कि इस कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हमारी एजेंसियों की कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा.
बता दें कि बम विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए थे. बैठक गृह मंत्रालय के कर्तव्य भवन स्थित कार्यालय में शुरू हुई.
Chaired review meetings on the Delhi car blast with the senior officials. Instructed them to hunt down each and every culprit behind this incident. Everyone involved in this act will face the full wrath of our agencies. pic.twitter.com/8UO2PYCvoh— Amit Shah (@AmitShah) November 11, 2025
यह बैठक दो घंटे से ज़्यादा के अंतराल के बाद आयोजित की गई. बैठक का पहला दौर सुबह 11 बजे गृह मंत्री के आवास पर हुआ. बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा शामिल हुए. वहीं जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए.
यह समीक्षा राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के बीच की गई है, क्योंकि कई एजेंसियां लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट 1 और 4 के बीच ट्रैफिक सिग्नल के पास हुंडई i20 कार में शाम 7 बजे के आसपास हुए विस्फोट की जांच कर रही हैं.
विस्फोट के तुरंत बाद, शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की थी, और एनआईए, एनएसजी, एफएसएल और दिल्ली पुलिस को शामिल करते हुए एक समन्वित, बहु-एजेंसी जांच का निर्देश दिया था.
सभी एजेंसियों को विस्फोट की प्रकृति और कारण की व्यापक जांच करने तथा यथाशीघ्र विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. पहले दौर की बैठक के समापन के बाद गृह मंत्रालय ने इसे संभावित आतंकवादी कृत्य मानते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंप दी. यह निर्णय विस्फोट की प्रकृति और उससे जुड़े संबंधों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच लिया गया है.
#WATCH | Delhi | Union Home Minister Amit Shah leaves from the Ministry of Home Affairs at Kartavya Bhawan as another round of security review meeting following the Delhi car blast concludes https://t.co/KLP6Gonb2C pic.twitter.com/7dOmPOOV2n— ANI (@ANI) November 11, 2025
एनआईए दिल्ली पुलिस से औपचारिक रूप से जांच का कार्यभार संभालेगी और मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें विस्फोट में प्रयुक्त सामग्री और संभावित आतंकी संबंधों की जांच शामिल है. इससे पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की एक विस्फोट-पश्चात जांच टीम ने फोरेंसिक की टीम के साथ मिलकर घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए थे.
मामले को एनआईए को सौंपना इस घटना की व्यापक और समन्वित जांच सुनिश्चित करने के केंद्र के इरादे को दर्शाता है. सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा समीक्षा में विस्फोट की जांच की प्रगति के साथ-साथ सोमवार को फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री की जब्ती के साथ संभावित संबंध पर भी ध्यान केंद्रित किया गया.
एफएसएल और एनआईए की एक टीम ने अतिरिक्त फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए मंगलवार सुबह विस्फोट स्थल का पुनः दौरा किया. एनआईए जल्द ही मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी और प्रक्रिया के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सभी साक्ष्यों को अपने कब्जे में ले लेगी.
