पंजाब के नशा विरोधी कार्यकर्ता की हत्या की जांच करेगी CBI! अमित शाह ने पीड़ित परिवार को दिया भरोसा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरदासपुर में नशा विरोधी कार्यकर्ता बिक्रमजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की.
Published : October 20, 2026 at 4:09 PM IST
गुरदासपुर (पंजाब): पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर अपनी जान गंवाने वाले कार्यकर्ता बिक्रमजीत सिंह हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी! केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरदासपुर दौरे के दौरान पीड़ित परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की. गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की भांजी सरोज दीपक ने बताया कि शाह ने इस पूरे मामले को जल्द ही सीबीआई को सौंपने का भरोसा दिया है, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.
गौरतलब है कि कथित तौर पर नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने पर बिक्रमजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी. गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए सरोज ने बताया कि देश के गृह मंत्री ने खुद उनके घर आकर उनसे मुलाकात की है. उन्होंने कहा कि शाह ने उनके परिवार को आश्वासन दिया है कि वह उन्हें हर हाल में न्याय दिलाएंगे और पंजाब को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने के लिए काम करेंगे.
सरोज ने आगे बताया कि परिवार ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की थी, जिस पर गृह मंत्री ने सहमति जताते हुए भरोसा दिया है कि इस केस को जल्द ही सीबीआई को सौंप दिया जाएगा. मृतक बिक्रमजीत सिंह की भांजी सरोज दीपक ने इस घटना को एक भयानक त्रासदी बताते हुए कहा कि जब कोई हंसता-खेलता इंसान घर से बाहर जाता है और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है, तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है.
#WATCH | Gurdaspur, Punjab: Saroj Deepak, niece of deceased Vikramjit Singh, says, "Amit Shah visited us. He assured us that he will get us justice and make Punjab drug-free. We demanded CBI investigation and he said that the matter will be handed over to the CBI. I don't know who the people responsible for this are; they used to indulge in drug consumption. They were inebriated when they reached here and killed whoever they found before them. We demand justice and that Punjab be made drug-free."— ANI (@ANI) October 20, 2026
सरोज ने बताया कि उस घर में केवल उनकी नानी और उनके मामा (बिक्रमजीत) ही साथ रहते थे, क्योंकि उनके मामा का तलाक हो चुका था और बाकी के मामा अन्य जगहों पर रहते थे. उन्होंने कहा कि कॉलेज और घर के बीच वह अक्सर अपनी नानी और मामा की देखभाल के लिए वहां आती-जाती रहती थीं.
सरोज दीपक ने भावुक होते हुए कहा कि उनका परिवार सिर्फ इंसाफ चाहता है. उन्होंने पुरजोर शब्दों में मांग की कि पंजाब से नशे के इस काले कारोबार को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का असहनीय दुख न झेलना पड़े. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज छोटे-छोटे बच्चे भी नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिससे हंसते-खेलते परिवार और घर पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं.
बिक्रमजीत सिंह की हत्या कब हुई थी?
बिक्रमजीत सिंह की हत्या 15 अक्टूबर 2026 को श्री हरगोविंदपुर के पास मढ़ी पन्नुआं गांव में हुई थी. वह नशे के खिलाफ आवाज उठा रहा था. ग्रामीणों का दावा है कि बिक्रमजीत को उसके इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी का विरोध करने के कारण निशाना बनाया गया था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि यह हत्या मोबाइल फोन को लेकर दो गुटों के बीच हुई झड़प का नतीजा थी.
15 लोगों द्वारा घेरे जाने के बाद हत्या
मृतक बिक्रमजीत सिंह के चाचा गुरनाम सिंह बताते हैं, "वह शाम की सैर के लिए अपने घर से निकले थे. समय करीब 7:30 या 8:00 बजे का रहा होगा. 10-15 नशेडियों के एक समूह ने उन्हें और उनके साथ मौजूद दो अन्य लोगों को घेर लिया. वे उन तीनों को अंदर ले गए और उनके साथ मारपीट की. मेरे भतीजे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए."
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