ETV Bharat / bharat

पंजाब के नशा विरोधी कार्यकर्ता की हत्या की जांच करेगी CBI! अमित शाह ने पीड़ित परिवार को दिया भरोसा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 अक्टूबर, 2026 को, पंजाब के गुरदासपुर में विक्रमजीत सिंह के परिवार वालों से मिल रहे हैं. ( BJP via PTI )

गुरदासपुर (पंजाब): पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर अपनी जान गंवाने वाले कार्यकर्ता बिक्रमजीत सिंह हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी! केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरदासपुर दौरे के दौरान पीड़ित परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की. गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मृतक की भांजी सरोज दीपक ने बताया कि शाह ने इस पूरे मामले को जल्द ही सीबीआई को सौंपने का भरोसा दिया है, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.

गौरतलब है कि कथित तौर पर नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने पर बिक्रमजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी. गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए सरोज ने बताया कि देश के गृह मंत्री ने खुद उनके घर आकर उनसे मुलाकात की है. उन्होंने कहा कि शाह ने उनके परिवार को आश्वासन दिया है कि वह उन्हें हर हाल में न्याय दिलाएंगे और पंजाब को पूरी तरह से नशामुक्त बनाने के लिए काम करेंगे.