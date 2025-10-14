ETV Bharat / bharat

अयोध्या में बनेगा NSG हब, अमित शाह बोले - आतंकियों को पाताल से निकालकर दंड देंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में 141 करोड़ के SOTC की आधारशिला रखी और अयोध्या में एनएसजी हब बनाने की बात कही है.

Home Minister Amit Shah in Manesar Gurugram NSG Hub in Ayodhya Special Operations Training Centre
अयोध्या में बनेगा NSG हब (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 14, 2025 at 10:44 PM IST

गुरुग्राम : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की आतंकवाद के खिलाफ चार दशक की दमदार लड़ाई की सराहना करते हुए कहा कि उनके एक्शन को देखकर देश को ये तसल्ली मिलती है कि उसकी सुरक्षा सुरक्षित हाथों में है.

अयोध्या में होगा एनएसजी हब : गृहमंत्री ने हरियाणा के मानेसर स्थित एनएसजी प्रशिक्षण परिसर में एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने ये भी बताया कि सरकार एनएसजी के कामकाज में बड़े बदलाव करने और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इसका एक नया हब स्थापित करने जा रही है. इसी के साथ देश के सात कोने में एनएसजी का हब हो जाएगा. अयोध्या हब छह मौजूदा केंद्रों (मुंबई, जम्मू, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गांधीनगर) के अतिरिक्त होगा. कोई भी आंतकी हमला होने पर जल्द से जल्द एनएसजी कमांडो मोर्चा संभालेंगे और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि एनएसजी कमांडो इन केंद्रों पर साल में 365 दिन, 24 घंटे तैनात रहेंगे.

पाताल से निकालकर भी दंड देंगे : अमित शाह ने इस दौरान कहा कि आतंकी कहीं भी छुपे हो, उन्हें पाताल से निकालकर भी दंड दिया जाएगा.

आतंकवाद के खिलाफ जोरदार लड़ाई : गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसजी कमांडो को उनके तीन मूलभूत सिद्धांतों सर्वत्र, सर्वोत्तम और सुरक्षा के लिए सराहा. उन्होंने कहा कि इन तीन सूत्रों को अपनी पहचान बनाकर एनएसजी ने चार दशकों से संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ एक जोरदार लड़ाई लड़ी है. शाह ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एनएसजी की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि एनएसजी का प्रदर्शन देखने के बाद देश का हर नागरिक अपने दिल और दिमाग में इस संतुष्टि के साथ घर जाता है कि हम बहुत सुरक्षित हाथों में है.

स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला : एनएसजी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री ने 141 करोड़ रुपए की लागत से आठ एकड़ में बने स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर (एसओटीसी) की आधारशिला भी रखी. उन्होंने कहा कि इस सेंटर में कमांडो और विशेष कमांडो को आतंकवाद से लड़ने के लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. शाह ने राज्य पुलिस बलों से इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी कहा.

