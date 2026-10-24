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गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में की उच्च स्तरीय बैठक, कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर हुआ मंथन

पुलिस मुख्यालय में की उच्च स्तरीय बैठक ( PTI )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व कानून-व्यवस्था को लेकर शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रहीं. इस उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली पुलिस के शीर्ष आला अधिकारी व कमिश्नर स्तर के तमाम दिग्गज अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान शहर में पुलिसिंग के कामकाज, चुनौतियों व भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की. इसके साथ ही दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर भी चर्चा हुई है.

पिछले 5 सालों के कामकाज वर्किंग रिपोर्ट की समीक्षा

इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु दिल्ली पुलिस की पिछले पांच वर्षों की वर्किंग रिपोर्ट का विस्तृत मूल्यांकन करना रहा. गृह मंत्री अमित शाह ने बीते पांच वर्षों में पुलिस विभाग द्वारा उठाए गए कदमों, अपराध नियंत्रण के तरीकों व प्रशासनिक कसावट की गहन समीक्षा की. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने पिछले सालों में विभाग द्वारा हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल व आपराधिक मामलों में सजा की दर (कनविक्शन रेट) बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया.

महिला सुरक्षा व पिछले 5 महीनों के प्रदर्शनों पर विशेष चर्चा

बैठक के दौरान पिछले पांच महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुए विभिन्न प्रदर्शनों, आंदोलनों और धरना-प्रदर्शनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई. इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पुलिस बलों के सामने आई चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श हुआ. इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा को सरकार और पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए शहर में महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उपायों पर गहन मंथन किया गया. हाल में प्रदर्शनों में वर्दी पर हुए हमलों की घटनाओं को बेहद गंभीरता से लिया गया और ऐसे मामलों में पुलिसकर्मियों के मनोबल को बनाए रखने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.