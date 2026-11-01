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चंडीगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह: चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल

Amit Shah Chandigarh visit ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं. यहां वो चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस यानी रेजिंग-डे के कार्यक्रम में शामिल हुए. करीब 5 घंटे अमित शाह चंडीगढ़ में रहेंगे. इस दौरान उन्होंने सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क में आयोजित समारोह में भव्य परेड की सलामी ली.