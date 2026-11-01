चंडीगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह: चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल
Amit Shah Chandigarh visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस यानी रेजिंग-डे के कार्यक्रम में शामिल हुए.
Published : November 1, 2026 at 10:23 AM IST
चंडीगढ़: आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं. यहां वो चंडीगढ़ पुलिस के 60वें स्थापना दिवस यानी रेजिंग-डे के कार्यक्रम में शामिल हुए. करीब 5 घंटे अमित शाह चंडीगढ़ में रहेंगे. इस दौरान उन्होंने सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क में आयोजित समारोह में भव्य परेड की सलामी ली.
राष्ट्रपति पुलिस कलर्स सम्मान: अमित शाह चंडीगढ़ पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपनी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर्स सम्मान से स्म्मानित करेंगे. राष्ट्रपति की ओर से स्वीकृत ये सम्मान चंडीगढ़ पुलिस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.
2085 सीसीटीवी का नेटवर्क स्थापित: 1 नवंबर 1966 को स्थापित चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले 6 दशकों में आधुनिक और तकनीक आधारित पुलिस बल के रूप में अपनी पहचान बनाई है. अपराधों की जांच, आतंकवाद विरोधी अभियान, साइबर अपराध पर नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, महिला सुरक्षा और नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने कई कदम उठाए हैं. शहर में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2085 सीसीटीवी का नेटवर्क स्थापित किया है.
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कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल: पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए निगरानी, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है. आपातकालीन नंबर 112 पर पुलिस का औसत प्रतिक्रिया समय 4 मिनट 33 सेकंड दर्ज किया गया है. इसके अलावा, चंडीगढ़ के सभी 16 कानून-व्यवस्था पुलिस थानों में ई-बीट एप्लिकेशन संचालित है. इससे पुलिस के कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा मिला है.
साइबर अपराधों की जांच के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं: पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने, पासपोर्ट सत्यापन सेवाओं में सुधार और साइबर अपराधों की जांच के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं विकसित की हैं. वर्ष 2023-24 में पासपोर्ट सत्यापन की गति के मामले में चंडीगढ़ पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला था. राष्ट्रपति पुलिस कलर्स सम्मान चंडीगढ़ पुलिस की सेवाओं और योगदान की एक महत्वपूर्ण पहचान है. यह सम्मान मिलने से पुलिस बल के लिए कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने की जिम्मेदारी भी और अहम हो जाती है.
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